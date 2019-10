Tennis | Fed Cup 2020 | annunciata la formula per la Serie C Presente anche l’Italia

Tennis - Roger Federer : “Ho deciso che mi piacerebbe prendere parte ai Giochi Olimpici ancora una volta” : Roger Federer alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fino a pochi anni fa sembrava al limite dell’assurdo anche solo pensare ad una simile eventualità, ed invece il campione svizzero sorprende una volta di più. Al termine di un’esibizione giocata proprio nella capitale giapponese con l’americano John Isner, infatti, Federer ha espresso la propria volontà di partecipare ai suoi quinti Giochi Olimpici. Queste le parole ...

Tennis – Belinda Bencic dispiaciuta per la fine della Hopman Cup : “mi invidiavano tutte - ero sempre con Federer!” : Belinda Bencic si è detta dispiaciuta di non partecipare più alla Hopman Cup, soprattutto per non poter stare fianco a fianco con Roger Federer! Nel 2020 la Hopman Cup non andrà in scena. Il torneo per nazionali verrà sostituito dalla ATP Cup, competizione per certi versi simile. Un cambiamento che ha reso triste Belinda Bencic. La Tennista svizzera ha avuto l’onore di giocare in coppia con Roger Federer nelle edizioni 2018 e 2019, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : uno Zverev sontuoso supera Federer e conquista le semifinali in Cina. Svizzero ko in tre set : Signore e signori che spettacolo! Alexander Zverev (n.6 del mondo) si aggiudica al termine di un match fantastico la sfida contro lo Svizzero Roger Federer (n.3 del ranking) ed accede alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai (Cina). Il teutonico, dunque, batte per la quarta volta in sette incontri disputati l’asso elvetico con il punteggio di 6-3 6-7 (7) 6-3 in 2 ore 7 minuti di partita. Un match palpitante in cui il rossocrociato, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Roger Federer batte Ramos in due set e approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Roger Federer nel suo esordio nel Masters 1000 di Tennis a Shanghai (Cina). Il campione svizzero (n.3 del mondo), vincitore del torneo asiatico in due circostanze, si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.46 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) in 1 ora e 26 minuti di partita. Un buon primo parziale quello disputato da Roger e poi qualche difficoltà in più nel secondo ma comunque vittoria per lui e ottavi di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : l’analisi del sorteggio. Tanti ostacoli per Djokovic - meno per Federer e Medvedev. Berrettini più “fortunato” di Fognini : A Shanghai si disputa il penultimo Masters 1000 dell’anno, torneo che assegna punti fondamentali per coloro che devono ancora qualificarsi per le ATP Finals 2019. Sarà una lotta durissima e che ovviamente si deciderà in quel di Parigi-Bercy, ma è importante ottenere già un risultato importante sul cemento cinese. Lo sanno bene i due azzurri Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente numero otto e dodici della Race. In questo ...

Tennis – Barilla realizza il sogno di Daniela : la fan italiana cucina per Roger Federer [VIDEO] : Barilla ha realizzato il sogno di Daniela: la fan italiana ha cucinato un piatto di pasta per Roger Federer, cenando insieme a lui C’era un cartello giallo, con una scritta nera, diceva: “Roger, vorresti venire a cena con me? Cucino io!“. Ad esporslo, durante il torneo di Madrid, è stata una simpatica tifosa italiana di Roger Federer, Daniela Zuncheddu che direttamente dalla Sardegna aveva espresso, con simpatia, il suo ...

Tennis – Dall’Inter ai problemi fisici - Fognini sincero : “l’ipotesi di operarmi c’è! E su Federer e Nadal alla Laver Cup…” : Fabio Fognini, l’esperienza alla Laver Cup, i problemi fisici e l’inizio super della sua Inter: le parole del numero 1 del Tennis azzurro E’ un Fognini soddisfatto e carico, quello rientrato a Genova dopo l’avventura splendida alla Laver Cup. Il numero 1 del Tennis italiano si è aggiudicato l’importante competizione insieme al Team Europa e oggi ospite di “Regolandia” all’ospedale G Gaslini, ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer batte John Isner e tiene in corso l’Europa. Ci si gioca tutto nell’ultimo incontro : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.3 del mondo), nella sua Ginevra, tiene in corsa l’Europa nella Laver Cup 2019 di Tennis, portando lo score sul 10-11 favorevole al Resto del Mondo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-4 7-6 (3) John Isner (n.20 del ranking), facendo la differenza nei momenti importanti contro il lunghissimo americano. Una vittoria di classe e di qualità per Roger che quindi ora affida a Sascha Zverev le ...

Tennis - Laver Cup 2019 : John Isner e Jack Sock portano in vantaggio il Resto del Mondo - battuti al super tie-break Roger Federer e Stefanos Tsitsipas : Nel primo incontro odierno al Palexpo di Ginevra della Laver Cup 2019, un entusiasmante doppio, il Resto del Mondo con gli statunitensi John Isner e Jack Sock ha battuto col punteggio di 5-7 6-4 10-8 in un’ora e 48 minuti la coppia dell’Europa formata dallo svizzero Roger Federer e il greco Stefanos Tsitsipas. Dopo il forfait di Rafael Nadal per i problemi alla mano che l’hanno condizionato anche ieri il punto debole della coppia europea è ...

Tennis - Laver Cup 2019 : forfait di Rafael Nadal dalla terza giornata! Niente doppio con Federer - al suo posto Tsitsipas e Thiem : Non ci sarà un altro 2017: Rafael Nadal è costretto a dare forfait per la terza giornata della Laver Cup a causa di un problema a un polso. Svanisce, dunque, la seconda possibilità di vedere lo spagnolo e Roger Federer assieme in doppio, dopo la celebre occasione di due anni fa, così come non vedremo l’iberico giocare di nuovo in singolare. Nadal, assieme al collega svizzero, avrebbe dovuto affrontare la coppia americana (e ben collaudata) ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer doma Nick Kyrgios al super tie-break - Europa di nuovo avanti sul Resto del Mondo per 5-3 : Al termine di un match durato un’ora e 50 minuti che definire emozionante è perfino riduttivo Roger Federer ha battuto al super tie-break col punteggio di 6-7 7-5 10-7 Nick Kyrgios riportando in avanti l’Europa per 5-3 sul Resto del Mondo nella Laver Cup 2019. Primo set che vede due soli break nel quarto e nel quinto gioco, il primo lo subisce Kyrgios, il secondo Federer. Nel tie-break, inevitabile visto che non c’è stata nessun’altra palla ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Nadal e Federer guidano il Team Europe. Il Team World si aggrappa a Kyrgios : Terza edizione della super sfida Europa-Resto del Mondo. Il meglio del Tennis si incontra Ginevra per la Laver Cup 2019, in programma dal 20 al 22 settembre. Una super sfida a squadre, tra i migliori Tennisti del Vecchio Continente e quelli del resto del Mondo. Finora ha sempre vinto l’Europa e per il terzo anno consecutivo ci sarà Roger Federer. Lo svizzero non ha mai mancato finora un appuntamento con questa competizione e sarà ancora ...

Tennis - Laver Cup 2019 : programma prima giornata (20 settembre). In campo Fognini - Federer gioca il doppio : orari e tv : Venerdì 20 settembre andrà in scena la prima giornata della Laver Cup 2019, la sfida tra Europa e Resto del Mondo che coinvolge l’universo del Tennis. Si preannuncia una contesa estremamente appassionante a Ginevra (Svizzera), ad aprire le danze sarà il confronto tra Thiem e Shapovalov alle ore 13.00 e a seguire toccherà a Fabio Fognini contro Sock. A partire dalle ore 19.00, invece, il match tra Tsitsipas e Fritz prima ...

Tennis - parla Roger Federer : “Già programmato il 2020 con le Olimpiadi. Rispetto tra me e Nadal è enorme” : Momento importante della stagione per quanto riguarda il Tennis. Sono terminati gli Slam, ma c’è ancora spazio per appuntamenti fondamentali come la Laver Cup, che anno dopo anno sta coinvolgendo sempre più pubblico, e le ATP Finals. Uno dei più attesi non può che essere Roger Federer, che agli US Open ha deluso, anche colpito dai consueti dolori alla schiena. L’elvetico è stato intervistato dal quotidiano Tages Anzeiger, il primo ...