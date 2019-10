Tennis | ATP Stoccolma 2019 | i risultati del 15 ottobre Da applausi Gianluca Mager

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) Otto sfide valide per il primo turno nella seconda giornata del torneo ATP 250 di: sul cemento indoor svedese arriva la magnifica vittoria di, che da lucky loser rimonta e sconfigge l’iberico Pablo Andujar, superato con il punteggio di 5-7 6-1 6-1. Nelle altre sfide di giornata il serbo Filip Krajinovic supera il norvegese Casper Ruud per 6-3 7-5, mentre l’iberico Pablo Carreno Busta batte l’australiano John Millman con lo score di 6-4 6-3, infine il nipponico Yoshihito Nishioka vince in rimonta contro il moldavo Radu Albot per 3-6 6-4 6-1. Servono due tie break all’australiano Alexei Popyrin per sconfiggere il tedesco Oscar Otte con lo score di 7-6 (6) 7-6 (5), mentre lo statunitense Sam Querrey supera l’austriaco Dennis Novak per 7-6 (6) 6-4. Occorrono tre partite al teutonico Cedrik-Marcel Stebe per avere ragione del canadese ...

