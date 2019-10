Tennis | ATP Mosca 2019 | i risultati di martedì 15 ottobre Rublev e Chardy accedono al

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : i risultati del 15 ottobre. Da applausi Gianluca Mager : Otto sfide valide per il primo turno nella seconda giornata del torneo ATP 250 di Stoccolma: sul cemento indoor svedese arriva la magnifica vittoria di Gianluca Mager, che da lucky loser rimonta e sconfigge l’iberico Pablo Andujar, superato con il punteggio di 5-7 6-1 6-1. Nelle altre sfide di giornata il serbo Filip Krajinovic supera il norvegese Casper Ruud per 6-3 7-5, mentre l’iberico Pablo Carreno Busta batte l’australiano ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : i risultati di martedì 15 ottobre. Murray e Simon rispondono presente - Sinner c’è! : Giornata di primo turno ad Anversa (Belgio) per il torneo ATP di Tennis. Sul cemento belga i colori azzurri sono stati degnamente rappresentati dal giovane Jannik Sinner che si è imposto alla grande contro il polacco Kamil Majchrzak (n.91 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2. Un successo significativo per l’azzurrino che quindi affronterà nel prossimo turno il francese Gael Monfils (n.13 del ranking) e chiaramente la sfida è molto ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner sempre più vicino alla top100. Le proiezioni di classifica in vista del match con Monfils : Il giovane Jannik Sinner comincia con il piede giusto l’ATP di Tennis ad Anversa (Belgio). Il 18enne nostrano ha superato in due set, in appena 69 minuti, il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che lo aveva sconfitto nella finale dell’ATP Challenger di Ostrava. Un successo, quindi, dal sapore di rivincita per l’azzurrino che in questo incontro ha messo in mostra colpi d’alta scuola e ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner domina Kamil Majchrzak e sfiderà Monfils al 2° turno! : Nel primo turno dell’ATP 250 indoor di Anversa, dove è entrato in tabellone grazie a una wild card, Jannik Sinner, attualmente al numero 119 del mondo, ha dominato il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 e proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-4 6-2. Sinner strappa subito il servizio a Majchrzak e ha un impatto impressionante nel match volando sul 4-0 con doppio break in poco più di un quarto d’ora. Sul 5-1 il 18enne di Sesto ...

Tennis - ATP 250 Stoccolma 2019 : Gianluca Mager - da ripescato - al primo successo sul circuito maggiore. Battuto Pablo Andujar in due set : Gianluca Mager al secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma. Non è un errore, ma la realtà dei fatti di una situazione evoluta nel giro di pochissime ore: il sanremese, che aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni, prima sfrutta il forfait dell’americano Tommy Paul, che il tabellone cadetto l’aveva superato, poi rimonta e batte l’esperto spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 40 minuti con il punteggio di 5-7 ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Lorenzo Sonego deve arrendersi a Tsonga - l’azzurro esce al primo turno : Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.56 del ranking) impegnato quest’oggi nel match del primo turno dell’ATP di Tennis ad Anversa (Belgio). L’azzurro è stato sconfitto dal francese Jo-Wilfried Tsonga (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Il piemontese non è riuscito ad arginare la potenza del transalpino, specie con il dritto, ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Stefano Travaglia supera in tre set Reilly Opelka! : Ottimo esordio di Stefano Travaglia nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma: sul cemento indoor svedese l’azzurro piega dopo un’ora e 54 minuti di aspra battaglia lo statunitense Reilly Opelka, numero 6 del seeding, con lo score di 7-5 4-6 6-4 ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra la wild card di casa, lo svedese Elias Ymer, ed il lucky loser nipponico Yuichi Sugita. Il primo ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Andreas Seppi piega Christian Garin e va al secondo turno : Bella impresa di Andreas Seppi nel primo turno del torneo ATP 250 di Mosca: su cemento indoor russo l’azzurro piega dopo due ore e 45 minuti di aspra battaglia il cileno Christian Garin, numero 5 del seeding, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (4) ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il lituano Ricardas Berankis. Il primo set non inizia al meglio per ...

Tennis - ATP 250 Anversa 2019 : Paolo Lorenzi sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni da Gregoire Barrere : Dura un’ora il tentativo di Paolo Lorenzi di entrare nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Anversa, in Belgio. Il senese, che ancora a 37 anni lotta sui campi di mezzo mondo, è stato sconfitto dal francese Gregoire Barrere in due set: 6-1 6-4 il punteggio conclusivo. A meno di ripescaggi sfuma, dunque, la possibilità di avere tre italiani in un tabellone che, oltre a Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, vede al via anche il duo ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Gianluca Mager fuori all’ultimo turno delle qualificazioni : Gianluca Mager è stato battuto col punteggio di 6-1 7-5 dall’austriaco Dennis Novak nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma, uno degli appuntamenti più classici della stagione Tennistica indoor. Il primo set dura solamente 20 minuti col 24enne di Sanremo, numero 123 del mondo, che perde due volte il servizio nel quarto e nel sesto game, il suo avversario, che lo segue a una sola posizione di distanza nel ranking ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Matteo Berrettini attualmente qualificato. Fabio Fognini spera ancora : ancora due settimane e si conosceranno gli otto giocatori che parteciperanno alle ATP Finals 2019 di Londra. Un traguardo che è ampiamente alla portata di Matteo Berrettini e che Fabio Fognini spera di raggiungere ancora. La possibilità di vedere due azzurri a Londra è remota, ma tutto è ancora possibile e sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy a dare la sentenza definitiva. Per le ATP Finals sono già sei i Tennisti qualificati (Nadal, Djokovic, ...

Tennis - la classifica di Berrettini e Fognini verso le ATP Finals. Situazione intricata - tutti i possibili scenari : Nel circuito maggiore maschile mancano tre settimane, quelle decisive, soprattutto per Matteo Berrettini e per Fabio Fognini, per la qualificazione alle ATP Finals dl Londra che si disputeranno dal 10 al 17 novembre. I tornei rimasti sono tutti sul cemento indoor e tutti in Europa, questa settimana sono in programma tre ATP 250 a Mosca, Anversa e Stoccolma, la settimana prossima due ATP 500 a Vienna e Basilea e infine, tra quindici giorni, ...

Tennis - Ranking ATP (14 Ottobre) : Matteo Berrettini nuovo numero uno d’Italia. In vetta sempre Novak Djokovic : Matteo Berrettini è il nuovo numero uno d’Italia. La semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai ha permesso al Tennista romano di raggiungere l’undicesima posizione nel Ranking ATP, sorpassando in classifica Fabio Fognini, attualmente dodicesimo. I due azzurri sono comunque vicinissimi alla Top-10 e nelle prossime settimane proveranno ad entrarci. Una decima posizione attualmente occupata dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ...