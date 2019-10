«Temptation Island Vip» | il finale è che amiamo solo le canzoni | la playlist

Fonte : gqitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019) Dopo sei puntate,Vip è finito e possiamo dire che ci mancherà. Non per il livello di trash del programma stesso, non per l'assurdità (nel bene e nel male) delle coppie che preferiscono lavare i panni sporchi in un resort di lusso in Sardegna di fronte alle telecamere piuttosto che andare da un bravo terapista, ma per la musica. Come abbiamo detto e dimostrato nelle precedenti puntate,Vip ha un unico punto di forza, così potente da giustificare (quasi) il reality stesso, ed è proprio la musica. A cominciare dal main theme del programma (Love The Way You Lie di Eminem e Rihanna, anche nella versione nip del reality) fino alla scelta delleche accompagnano le storie delle coppie, commento sonoro spesso molto più profondo (e umoristico) delle vicende narrate. Tra happy ending e rotture, le coppie sono arrivate ...

zazoomnews : «Temptation Island Vip 2019»: il gran finale fra il dolore di Pago e la sensibilità di Alessia Marcuzzi - #«Tempta… - Fausto77969754 : Scusate @fanpage dove posso trovare la notizia? Ho visto la notizia di Temptation Island e di quello che ha perso u… - MarioManca : #TemptationIslandVip 2019: il gran finale, fra il dolore di Pago e la sensibilità di Alessia Marcuzzi… -