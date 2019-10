Tafida attesa nel pomeriggio a Genova | accompagnata dai medici del Gaslini

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) E’ atteso nelall’aeroporto Cristoforo Colombo dil’atterraggio dell’aereo-ambulanza che trasporta la piccolaRaqeebdalla mamma e da un’equipe di specialisti del Pediatrico. A bordo del velivolo il primario del reparto di Rianimazione delAndrea Moscatelli, un anestesista rianimatore e personale infermieristico. L’aereo ha prelevato stamani la piccola dal Royal Hospital di Londra. L'articoloneldaidelMeteo Web.

Penombra_90 : RT @CiaoKarol: Una speranza di vita per la piccola Tafida. Da Londra al Gaslini, attesa per martedì 15 ottobre - vicifilomp : RT @CiaoKarol: Una speranza di vita per la piccola Tafida. Da Londra al Gaslini, attesa per martedì 15 ottobre - Cristia08405351 : RT @CiaoKarol: Una speranza di vita per la piccola Tafida. Da Londra al Gaslini, attesa per martedì 15 ottobre -