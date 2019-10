Stuprata nella guardia medica | Ci dispiace nessun indennizzo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) "Vivo ogni giorno un profondo senso di ingiustizia. Paradossalmente il mio aggressore è in carcere tutelato dallo Stato e io sono sola, io combatto ogni giorno". A parlare con l'Adnkronos è Serafina Strano, la dottoressa che nel 2017 venneda un paziente durante il suo turno alladi Trecastagni in provincia di Catania. Sono passati due anni da quando la dottoressa rimase in balia del suo violentatore e oggi, dopo le udienze, i processi, le lotte per ottenere una maggiore sicurezza per i medici, Serafina si trova ad affrontare una nuova battaglia. L'assicurazione ha respinto la richiesta diper la violenza subita."In relazione al sinistro le comunichiamo che non possiamo effettuare alcun pagamento poiché il diritto all'risulta prescritto" scrive il liquidatore. "Si tratta di una polizza per infortuni stipulata dall'Asp di Catania per ogni ...

