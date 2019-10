Stress in gravidanza | influenza sesso del bebè e aumenta i rischi

Fonte : dilei

(Di martedì 15 ottobre 2019) I feti femmina resistono meglio allo, e le mamme piùate inhanno più probabilità di dare alla luce una figlia femmina che un figlio maschio. È questa la conclusione a cui sono arrivati i ricercatori della Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons che hanno condotto un accurato studio, pubblicato dalla rivista scientifica PNAS, the Proceedings of the National Academy of Sciences su 187 gestanti. Gli scienziati hanno creato un modello, basato su 24 indicatori, che potessero misurare in modo oggettivo i livelli di, di tipo sia fisico sia psicologico a cui le donne in attesa erano state sottoposte in. Gli indicatori presi in considerazione sono stati molto diversi: si andava dall’eccessivo consumo di calorie, all’aumento della pressione sanguigna, dalla mancanza di sonno ai disturbi depressivi fino agli stati d’ansia: tutte ...

