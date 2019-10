Strage di Bologna | il giallo dell’86esima vittima | i resti riesumati non sono di Maria

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) I risultati della perizia ordinata dalla Corte d'Assise di, nell'ambito del processo contro l’ex terrorista dei Nar Gilberto Cavallini, ha stabilito che quei pochiriesumanti non appartengono aFresu a cui invece erano stai attribuiti. Una conclusione che riapre l'ipotesi di una ulterioredi cui fino a oggi nessuno ha reclamato il corpo.

repubblica : Strage di Bologna, i resti non sono di Maria Fresu: c'è un'86esima vittima? - Agenzia_Ansa : Un legame tra il sequestro #Moro e la strage di Bologna? Atti intrecciano via Gradoli, Nar e Sisde #ANSA - FEMsrl : Strage di Bologna, i resti non sono di Maria Fresu: c'è un'86esima vittima? -