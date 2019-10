Sport | guerra e politica | gli atleti e la Turchia

Fonte : vanityfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Mack HortonColin Kaepernick in ginocchio durante l'innoMessico 1968La protesta della bandieraCome Muhammad AliCinco de MayoRaramente losi è tenuto lontano dalla storia. Lo dimostrano i velocisti americani con il pugno alzato sul podio di Messico 1968, ma anche i giocatori di football inginocchiati al momento dell’inno nazionale statunitense. Ne è prova il doppio boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca e Los Angeles in pienafredda all’inizio degli anni Ottanta. Il mondo delloora si schiera sul fronte frae Siria. Sono i giocatori turchi i primi a mostrarsi. Nel doppio impegno per la qualificazione a Euro 2020 hanno fatto il saluto militare. A Parigi contro la Francia l’aspettoivo della partita era decisamente quello in secondo piano. Dopo il gol del pareggio finale 1 a 1 lo juventino Demiral, per festeggiare, ha salutato la curva con la mano portata alla ...

