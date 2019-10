Spagna | l’indipendentista veneto Lovat | ‘non finisce la lotta in Catalogna’ 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) (AdnKronos) – “Dovere del filosofo è quello di resistere a oltranza al dominio della Tecnica e del Potere” (Horkheimer) onde per filosofo si usa l’accezione nobile, applicabile a ogni uomo che cerchi la verità e si batta per essa. E’ su questo presupposto che anche in, nonostante indifferenza e derisione, c’è chi ancora si batte per la verità, per la libertà, per i diritti umani, per l’autodeterminazione dei popoli, per la vera democrazia, contro il sistema di potere vigente e contro i partiti parlamentari che sono tutti a esso funzionali, contro i suoi strumenti, contro i suoi servi”, sottolinea. “In una situazione simile, con tale disparità di mezzi, combattere democraticamente sembra assurdo e ridicolo, ed espone alla derisione e alla malcelata condiscendenza di chi difende lo status quo perché ne trae ...

PeaquinMarilena : RT @LucianoCaveri: Resta comunque una sentenza politica, illogica per il carattere pacifico e democratico del movimento indipendentista. Un… - MGhidinelli : RT @LucianoCaveri: Resta comunque una sentenza politica, illogica per il carattere pacifico e democratico del movimento indipendentista. Un… - elsogerandin : RT @LucianoCaveri: Resta comunque una sentenza politica, illogica per il carattere pacifico e democratico del movimento indipendentista. Un… -