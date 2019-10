Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) (Adnkronos) – ‘Il 1 ottobre 2017 in Catalogna ha avuto luogo il Referendum di autodeterminazione perché i cittadini potessero decidere democraticamente se costituirsi in una nuova entità statale o se rimanere parte dello stato spagnolo ‘ sottolinea ancora il consigliere regionale – il Governo spagnolo, attraverso le forze di Polizia, ha reagito con violenza indiscriminata ai seggi, verso inermi e pacifici cittadini, generando un clima di terrore e provocando più di mille feriti, tra i quali anche anziani e bambini, come posso testimoniare personalmente, assieme al Presidente Ciambetti, in qualità di osservatori internazionali. In seguito, le autorità spagnole hanno incarcerato i rappresentanti delle due principali organizzazioni civiche catalane per aver organizzato manifestazioni assolutamente pacifiche, e la persecuzione giudiziaria verso gli avversari ...

TV7Benevento : Spagna: Guadagnini (Siamo Veneto), 'intervengano Istituzioni italiane e Ue' (3)... - TV7Benevento : Spagna: Guadagnini (Siamo Veneto), 'intervengano Istituzioni italiane e Ue' (2)... - TV7Benevento : Spagna: Guadagnini (Siamo Veneto), 'intervengano Istituzioni italiane e Ue'... -