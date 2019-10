Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) (Adnkronos) – ‘In particolare ‘ evidenzia– con la Risoluzione 27/2016, il Consiglio Regionaleesprimeva ‘la propria piena e incondizionata solidarietà e il proprio sostegno alle recenti azioni del Parlamento catalano, del Presidente della Catalogna Carles Puigdemont e del Presidente del Parlamento catalano Carmen Forcadell, nella ferma convinzione che la sovranità appartenga sempre al Popolo e che la volontà democraticamente e pacificamente espressa dei cittadini non debba e non possa mai essere zittita, impedita o soffocata con minacce ed intimidazioni di alcun genere, come sta accedendo oggi inverso rappresentanti eletti con preciso mandato democratico per applicare il diritto di autodeterminazione dei Catalani'”. “La citata Risoluzione, è stata in seguito ratificata da un atto internazionale sotto il nome di ...

TV7Benevento : Spagna: Guadagnini (Siamo Veneto), 'intervengano Istituzioni italiane e Ue' (3)... - TV7Benevento : Spagna: Guadagnini (Siamo Veneto), 'intervengano Istituzioni italiane e Ue' (2)... - TV7Benevento : Spagna: Guadagnini (Siamo Veneto), 'intervengano Istituzioni italiane e Ue'... -