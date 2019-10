Sole | nessuna revoca di fondi europei per la Campania

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Nessun taglio nédiallanella programmazione 2007-2013. Lo ha dichiarato Martin Bugelli, rappresentante della Dg Regio della Commissione Europea, ieri in visita ai cantieri del programma PorFesr 2007-2013. Bugelli ha assicurato che “Lachiude il programma in maniera decisamente positiva. La certificazione va verso la conferma del 100% dei”. Sono stati verificati i lavori in corso e il cantiere della riqualificazione di via Marina, che fino a qualche mese preoccupava per il ritardo nel completamento dovuto alle interruzioni e al cambio dell’impresa esecutrice, è stato promosso a pieni voti, scrive Il24 Ore. Bocciata, invece, la Linea 6 della Metro. La Commissione europea ha constatato “che non è per niente funzionante” e dunque è stato decretato impossibile finanziare il progetto con idella programmazione ...

