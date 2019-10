Soccorsi 290 migranti al largo di Lampedusa | Trovata barca affondata il 7

Fonte : blogo

(Di martedì 15 ottobre 2019) Sono poco meno di 300 (circa 290) ioggi a bordo di un barcone a una trentina di miglia da, in acque sar maltesi. A eseguire l’operazione sono state le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza italiane. Ierano a bordo di un barcone "in precarie condizioni di galleggiabilità" hanno poi spiegato le autorità.La segnalazione che ha fatto scattare iera giunta alla centrale operativa della Guardia costiera che coordinandosi con La Valletta ha poi trasbordato isu tre motovedette italiane. Le 290 persone a bordo ora sono in attesa di un porto sicuro per sre. Intanto è stata individuata lanaufragata il 7 ottobre scorso aldi. L’imzione si trova a una sessantina di metri di profondità, a 6 miglia a sud dell’isola. In azione i sommozzatori della Guardia costiera che hanno rinvenuto ...

