Slittino | un anno di stop per Natalie Geisenberger per maternità

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) È l’autentica dominatrice dellosu pista artificiale al femminile. Nell’ultimo decennio ha lasciato solamente le briciole alle avversarie. In questa stagione non ci sarà e dunque la battaglia sarà aperta, con la Coppa del Mondo che, dopo otto anni, cambierà padrona.si è presa infatti undidalle competizioni: il fenomeno di Monaco di Baviera sarà ferma per. L’obiettivo per lei sarà sicuramente quello di tornare alle competizioni in vista delle Olimpiadi del 2022: lei ha già nel palmares quattro ori a Cinque Cerchi. Unser Glück ist unterwegs ❤️ Pubblicato dasu Domenica 13 ottobre 2019 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Paola ...

MariaArrigo1 : Spero sempre che tutti i concorsi pubblici slittino al prossimo anno: non sto più studiando una mazza.... Lo studio… -