Siria | Trump | Pronto a distruggere l' economia turca

Siria - Trump firma le sanzioni alla Turchia e invia Pence ad Ankara. Erdogan : “Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati” : Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni Usa alla Turchia per il suo attacco ai curdi nel nord della Siria. sanzioni che puntano agli uomini del governo: “Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva e tornare al dialogo con gli ...

Siria - Trump minaccia la Turchia/ "Pronto a distruggere totalmente la loro economia" : Siria, Donald Trump ha minacciato l'economia della Turchia: "Pronto a distruggere totalmente la loro economia". Il tweet del tycoon a stelle e strisce

Trump annuncia sanzioni contro la Turchia ma la guerra in Siria si allarga : Imporrà dazi raddoppiati al 50% sull'acciaio importato dal Paese, riportandoli al livello precedente ad una riduzione avvenuta a maggio

Siria.Vice di Trump - Pence va in Turchia : 04.04 Il vicepresidente americano Mike Pence andrà in Turchia su richiesta del oresidente Trump. Pence guiderà una delegazione insieme al consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O'Brien. L'obiettivo della missione è quello di avviare trattative per un cessate il fuoco. "Trump ha detto chiaramente" ad Erdogan che gli Stati Uniti "vogliono che la Turchia cessi l'invasione, attui un immediato cessate il fuoco e inizi a negoziare con le ...

Siria - Richard Gere : "Imbarazzato da Trump" : Firenze, 14 ott. - (AdnKronos) - "Ci saranno tante persone uccise e danneggiate, e come cittadino americano mi vergogno profondamente per il comportamento del mio presidente". E' quanto ha detto l'attore statunitense Richard Gere nel corso di una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, poco

Siria - soldati Assad con i curdi contro Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane e Manbij”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan: “Andremo fino in fondo. Siamo determinati. Finiremo quello che abbiamo iniziato”, ha dichiarato il Sultano. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un ...

Siria : fuga in massa dai campi profughi | Trump : "L'Europa deve prendersi i prigionieri dell'Isis" : Prosegue l’operazione militare turca contro i curdi nel nord della Siria con raid questa mattina all’alba a Gire Spi e Serekaniye. L’Ong Osservatorio Siriano per i diritti umani parla di fuga in massa delle famiglie dei miliziani dell’Isis dalla zona calda, dove vivono circa 12mila stranieri, tra cui 8mila donne e 4mila minorenni. Siria, l'esercito di Damasco sale verso nord per ...

Turchia - Italia blocca export di armi. Truppe Siriane a 50 km dal confine turco. Trump : «Grandi sanzioni in arrivo» : Siria, la Turchia prepara l'attacco alla città di Kobane, con i carri armati e i soldati entrati nel Paese da ovest dell'Eufrate. Numerosi carri armati, mezzi blindati e...

Siria - Trump : “Ue si riprenda prigionieri Isis”. Putin media l’intesa curdi-Assad. Al Consiglio Ue Italia chiede embargo armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le province di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

Siria - i curdi si alleano con Damasco. Trump : «Ue si prenda i prigionieri Isis» : Clamorosa svolta nella guerra nel Nord-est. Le forze curde hanno trovato un accordo con il regime di Assad, impensabile fino a qualche giorno fa. Intanto la Casa Bianca alza la voce con gli alleati

Siria - Erdogan : «L’embargo alle armi non ci fermerà». Trump ritira altri mille soldati - gli sfollati sono 130mila : Il presidente risponde alle pressioni dell’Europa: «La Turchia non consentirà la creazione di uno Stato terroristico nel nord della Siria»