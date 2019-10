Siria | Massimiliano Romeo ad Agorà | Ue troppo debole con Erdogan | il ruolo della

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Laal centro del dibattito anche ad, il talk-show del mattino su Rai 3. In studio, ecco, il quale ragiona: "Veniamo ricattati dasugli immigrati perché l'Europa è totalmentee incapace, non sa difendere i propri confini. Non ha una politica estera. La Le

HerberMax : Disorientamento e più di una voce critica (anche repubblicana) per il ritiro dalla Siria degli Stati Uniti. L’inter… -