Siria | Fico | “Giusto non giocare in Turchia la finale di Champions league”

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il presidente della Camera Roberto, dopo l'attacco dellaincontro i curdi, ha rilanciato la richiesta del ministro Spadafora di non far disputare ladileague a Istanbul, il prossimo 30 maggio: "La, quella partita, non va tenuta in un Paese che dichiara guerra a uno Stato confinante e debole".

