Siria | Di Maio | “Per il blocco dell’export delle armi alla Turchia | valutiamo anche i

Siria - Di Maio condanna Turchia : “Unica responsabile - verifica su contratti export armi” : L'informativa urgente al governo sull'operazione militare turca in Siria vede una ferma condanna del ministro degli Esteri alla Camera: per Luigi Di Maio la Turchia è "l'unica responsabile" di un intervento ritenuto "inaccettabile". Di Maio ribadisce lo stop all'export delle armi verso Ankara e annuncia anche l'apertura di una istruttoria sui contratti in essere.Continua a leggere

GUERRA Siria - TRUPPE ASSAD AL CONFINE/ Di Maio "pronto embargo armi a Turchia" : GUERRA SIRIA, TRUPPE ASSAD vicino al CONFINE: Erdogan 'ok da Putin per GUERRA a Kobane contro terroristi curdi'. Di Maio 'embargo armi anti-Turchia'

Siria - Erdogan minaccia l'Occidente : "State con la Nato o coi terroristi?". Di Maio : "Stop armi alla Turchia" : Vuole attaccare Kobane. Il presidente turco Erdogan, a suo dire con il via libera della Russia, ha deciso di marciare su un'altra città chiave e ha minacciato i Paesi occidentali che si sono dichiarati fortemente contrari all'operazione nel Nord della Siria. Francia, Germania e Italia intendono infa

Siria - Di Maio : “Blocco export di armi alla Turchia da tutti i Paesi dell’Unione europea. In Italia decreto ministeriale nelle prossime ore” : nelle prossime ore l’Italia varerà un decreto ministeriale “che devo firmare come ministro degli Esteri” per bloccare “l’export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni”. A dirlo, a margine del Consiglio europeo, il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Che ha annunciato: “tutti i Paesi dell’Unione europea si impegnano a ...

Guerra in Siria - Di Maio : “L’Italia blocca l’export di armi verso la Turchia” : Il ministro degli Esteri Di Maio ha annunciato che l'Italia nelle prossime ore varerà un decreto per bloccare la vendita di armi verso la Turchia. " Lo stop alla vendita di armi "riguarda quello che succede da domani in poi - ha chiarito Di Maio - Domani nell'informativa alla Camera sulla Siria spiegherò anche i dettagli del decreto".Continua a leggere

Siria - Conte : “Italia capofila in Europa su stop export armi alla Turchia”. Di Maio e Le Drian (Francia) : “Ue parli con una voce sola” : “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro” sull’embargo alle armi alla Turchia, “l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara“. Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione ...

Siria - Di Maio : “Basta sangue - all’Ue chiederò il blocco dell’export di armi verso la Turchia” : Il ministro Luigi Di Maio, in arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dei 28 a Lussemburgo in cui si discuterà della guerra in Siria contro il popolo curdo, chiederà all'Ue il blocco dell'export di armi verso la Turchia: "Non possiamo accettare altre vittime innocenti. Non possiamo accettare altro sangue, né ricatti sui migranti. Non può essere militare la risposta alla crisi in corso".Continua a leggere

Siria : Rete disarmo - bene Di Maio ma stop armi può cominciare da Italia : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “è positivo che il ministro degli Esteri Luigi di Maio abbia dichiarato di voler proporre nel prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri Ue di lunedì 14 ottobre un embargo alle forniture di armamenti verso la Turchia. Ma se la preoccupazione per l’impatto delle vendite di armi è vera occorre comunque iniziare da una sospensione immediata dei trasferimenti di natura militare da parte ...

Siria : Di Maio - ‘Ue chieda con sola voce cessate fuoco e rispetto sua dignità’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Credo che l’azione che sta portando avanti la Turchia sia inaccettabile, proprio perché è unilaterale. Per me l’Europa deve reagire con una sola voce e questa voce non può prevedere in futuro di continuare ad elargire ulteriori risorse alla Turchia senza pretendere un comportamento corretto dal punto di vista del diritto internazionale”. Lo ha affermato il ministro degli ...

Siria : Di Maio - ‘contento che Usa invitano Turchia a fermarsi’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Sono che anche gli Stati Uniti stiano chiedendo alla Turchia di fermarsi, quantomeno incoraggiano a fermarsi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno. L'articolo Siria: Di Maio, ‘contento che Usa invitano Turchia a fermarsi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Siria - Di Maio : “Tutta l’Ue condanni la Turchia - non possiamo accettare ricatti da Erdogan” : In un'intervista su 'la Repubblica' Luigi Di Maio ribadisce la sua condanna per l'intervento militare turco in Siria: "L'Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto". Poi torna sulla fine dell'esperienza di governo con Salvini: "Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo. Non c'è stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli".Continua a leggere

Di Maio : "Ue condanni la Turchia No ai ricatti di Erdogan sulla Siria" : Luigi Di Maio condanna "con forza ogni tipo di intervento militare" in Siria "perché rischia di pregiudicare gli sforzi della coalizione anti Isis" e invita la Ue a intervenire sulla Turchia. "Lunedì sarò in Lussemburgo e chiederò che l’Europa agisca con una sola voce». «L’Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ...