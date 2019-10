Siria | Conte | “Fermare l’export di armi non basta L’Italia appoggerà qualsiasi

**Siria : Conte - ‘dobbiamo persuadere Turchia a rinunciare - esercito torni indietro’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Dobbiamo persuadere la Turchia a rinunciare” alla opzione delle armi, “l’esercito turco deve tornare indietro”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. L'articolo **Siria: Conte, ‘dobbiamo persuadere Turchia a rinunciare, esercito ...

**Siria : Conte - ‘vorrei sentire Erdogan - vorrei chiamarlo’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “vorrei sentire anche io Erdogan, vorrei chiamarlo”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. L'articolo **Siria: Conte, ‘vorrei sentire Erdogan, vorrei chiamarlo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Siria - Conte : “Stop all’esportazione di armi sia una decisione Ue - Italia sarà capofila” : "Non è vero che l'Italia è rimasta indietro", ha detto il presidente del Consiglio riferendosi alla decisione di fermare la vendita di armi alla Turchia di altri paesi Ue dopo l'attacco in Siria. "L'Italia - ha detto Conte - è capofila di una decisione forte dell'Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace".Continua a leggere

Siria - Conte : “Italia capofila in Europa su stop export armi alla Turchia”. Di Maio e Le Drian (Francia) : “Ue parli con una voce sola” : “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro” sull’embargo alle armi alla Turchia, “l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara“. Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione ...

Siria : Di Maio - ‘contento che Usa invitano Turchia a fermarsi’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Sono che anche gli Stati Uniti stiano chiedendo alla Turchia di fermarsi, quantomeno incoraggiano a fermarsi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno. L'articolo Siria: Di Maio, ‘contento che Usa invitano Turchia a fermarsi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Siria : Conte - Ue non può accettare ricatti - stop iniziativa militare (2) : Roma 11 ott. (AdnKronos) – “Non può essere che l’attività svolta dalla Turchia per accogliere i profughi Siriani, tra l’altro finanziata ampiamente e in modo cospicuo dall’Europa, diventi un’arma di ricatto”. L’attacco di Ankara “non può che avere – per il premier – la riprovazione di tutta la comunità internazionale. L’Ue dovrà parlare con una voce sola, ...

Siria - Conte su intervento turco : "Si rischia la liberazione di migliaia di foreign fighters" : L'operazione militare promossa dalla Turchia nella Siria del nord preoccupa a livello internazionale. Oggi Luigi Di Maio ha condannato l'offensiva militare di Erdogan contro le forze armate dei curdi e - teoricamente - contro Daesh. In realtà, a combattere contro Daesh per anni, ci hanno pensato proprio i curdi che hanno a poco a poco riconquistato il territorio della Siria entrato a far parte del sedicente Stato Islamico. Proprio adesso che ...

Siria - Conte : preoccupa l'azione unilaterale della Turchia : L'offensiva turca nel nord della Siria e' stata al centro dei colloqui tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il segretario della Nato

Siria - Conte : "Preoccupati per iniziativa unilaterale turca" Nato : "Azione sia misurata” | Trump : "Non appoggiamo attacco" : Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte fa sapere che L’Italia esprime “preoccupazione” per l’iniziativa turca in Siria e chiede di “evitare un’ulteriore destabilizzazione dell’area”. Nella conferenza congiunta con il segretario generale della Nato ricevuto oggi dal premier a Palazzo Chigi Conte ha detto tra l’altro che con Jens Stoltenberg si è parlato parlato “anche di alcuni scenari di crisi, in particolare della Siria”.Il ...

Siria - Conte : “Preoccupato per iniziativa unilaterale della Turchia. No a ulteriore destabilizzazione della Regione” : “Sono stato appena informato che la Turchia ha assunto un’iniziativa unilaterale sulla quale non posso che esprimere preoccupazione. La preoccupazione è che siano assunte iniziative che possano portare a un’ulteriore destabilizzazione della Regione, iniziative che possano finire per portare ulteriori sofferenze alla comunità locale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro ...

