Sicilia | nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane 2

Sicilia : nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Anche gli studenti scenderanno in piazza nelle Madonie, al grido di ‘Restiamo in paese’, per chiedere l’istituzione delle Zone franche montane (ZFM), “Per tutelare il diritto a vivere in questa terra da uomini e donne liberi con la dignità del lavoro” si legge nella locandina della manifestazione organizzata per giovedì 17 ottobre, alle 9.30, in viale Risorgimento a ...

Maltempo Sicilia - acquazzoni nel Ragusano : disagi e allagamenti nelle strade : Violenti acquazzoni si sono abbattuti nel primo pomeriggio nel Ragusano sia a Modica che a Ragusa che hanno messo in tilt il traffico veicolare. Impegnate le squadre della Protezione Civile per venire incontro alle richieste di soccorso che stanno arrivando. Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dall’acqua. L’intera area è risultata intransitabile per parecchie ...

Posti vuoti nelle scuole Siciliane - non si trovano insegnanti da assumere : In Sicilia, regione con il tasso più alto di disoccupati, non si trovano insegnanti. Un paradosso se si pensa che tantissimi prof sono costretti a emigrare. Così in Sicilia si cercano insegnanti da assumere e non è detto possano essere trovati in tempo per l’inizio delle lezioni. In una terra dove i navigator fanno fatica a trovare lavori da proporre a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, nella scuola, per alcune materie, ...

Previsioni meteo - nelle prossime 48 ore Calabria e Sicilia nel mirino del maltempo. Possibili criticità [MAPPE] : Le condizioni di instabilità andranno progressivamente trasferendosi verso le estreme regioni meridionali. Ciò a causa di una ulteriore “meridianizzazione” delle correnti per l’arrivo dell’anticiclone oceanico, la cui entrata “di spalla” con cuneo su alto Mediterraneo, determinerà una velocizzazione del “getto” verso i settori centro-meridionali del bacino. Tuttavia, una maggiore deficienza barica ...

Sicilia - sub disperso a Isola delle Femmine : anche un elicottero dell’Aeronautica Militare impegnato nelle ricerche [VIDEO] : Un elicottero HH139A dell’82° Centro SAR (Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Trapani per effettuare le ricerche del sub ancora disperso a largo di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. L’equipaggio in prontezza d’allarme H24 ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aeree di Poggio ...