Sicilia | la Regione punta sui cavalli | il presidente Musumeci spende mezzo milione per

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali raccolta (2) : (AdnKronos) - E' invece scaduto il 7 ottobre il bando per le agevolazioni ai Comuni che promuovono il compostaggio di prossimità dei Rifiuti organici. A disposizione ci sono 16 milioni per l’acquisto di compostiere e attività di informazione. Dopo aver presentato la domanda di partecipazione, i Comu

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali raccolta : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia, su input del presidente Musumeci, ha prorogato al 30 ottobre la scadenza del bando per realizzare o ampliare i centri comunali di raccolta dei Rifiuti. Il termine ultimo era fissato per il 15 ottobre. Il provvedime

Sicilia : nuove divise alla Regione - esposto Codacons a Corte dei Conti : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - Il caso delle nuove divise ai dipendenti della Regione Sicilia finisce al vaglio della magistratura contabile. Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla Corte dei Conti della Sicilia affinché apra un'indagine sulla vicenda, verificando "la congruità de

Sicilia - dissesto idrogeologico : la Regione interviene a Carlentini : Una trafila burocratica iniziata nel 2005 per la ricerca di finanziamenti utili alla messa in sicurezza del centro storico di Carlentini, nel Siracusano. Ma solo oggi la situazione si è sbloccata, grazie all’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce. E’ stata infatti aggiudicata al raggruppamento di professionisti coordinato dalla Eidos ...

Manager si fa rimborsare cena da 700 euro dalla Regione Sicilia : distillati e vini da 150 euro : Massimo Provenza, direttore amministrativo della Fondazione orchestra sinfonica Siciliana, ha messo in nota spese per l'ente un conto pagato in un ristorante romano di 699 euro. Oltre al cibo prelibato ha pagato tre bottiglie di vino 156 euro e tre bicchieri di distillato 15 euro ciascuno.Continua a leggere

Editoria : crisi al Giornale di Sicilia - un tavolo alla Regione (2) : (AdnKronos) – Tre le proposte avanzate dalla Slc Cgil Palermo: la digitalizzazione dell’archivio storico, che metterebbe a disposizione del mondo i 160 anni di storia del Giornale; l’accesso ai fondi di Agenda digitale europea, di Agenda digitale Sicilia e del programma quadro Europa creativa, che finanzia progetti culturali; l’istituzione di un tavolo tecnico per pianificare, a partire dal prossimo appuntamento a ...

Editoria : crisi al Giornale di Sicilia - un tavolo alla Regione : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – Un tavolo alla Regione Siciliana per affrontare la situazione critica del Giornale di Sicilia. In un incontro che si è svolto oggi presso la sede dell’assessorato regionale al Lavoro, sono emerse le prime proposte per il rilancio della storica testata attraverso il potenziale delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A darne notizia è la Slc Cgil Palermo che, dopo la ...

Sicilia - in Regione conti in rosso e divise d’oro : gara di appalto da più di un milione di euro per comprare gli abiti a 997 uscieri e autisti : La Sicilia con oltre sette miliardi di “buco” è pronta a sborsare più di un milione per le nuove divise di autisti, uscieri e portieri. Sono quasi mille, a prestare servizio per la Regione. A loro, presto il governatore Nello Musumeci consegnerà la bellezza di quattro nuovi abiti ciascuno: due per l’inverno e due per l’estate, con tanto d’accessori e gonfaloni cuciti sul petto. conti in rosso, divise blu – E dire che ...

Quasi un milione mezzo a Ragusa dalla Regione Siciliana : Quasi un milione e mezzo di euro al Comune di Ragusa dalla Regione Siciliana per l'efficientamento energetico della piscina e del Palaminardi.

Sicilia : Falcone - ‘su fondi Fesr allarmismo M5S - Regione pronta a chiarire’ : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – “Non stranizza che il M5S tenti di fare allarmismo riguardo la Regione, rilanciando una notizia già chiarita nelle scorse settimane sull’ipotetico disconoscimento di 150 milioni euro dalla certificazione europea riguardo il Programma operativo Fesr 2014-2020”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone replica alle dichiarazioni del deputato pentastellato Luigi ...

Regione Sicilia - CDP e Terna : sottoscritto un accordo di programma per favorire la sicurezza - l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica della Sicilia : Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo e l’Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris hanno firmato oggi un accordo di programma per interventi per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo è quello di ottimizzare le sinergie tra i soggetti coinvolti al fine di realizzare progetti di sostenibilità ambientale ...