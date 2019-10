Sicilia : Ars - martedì dibattito su situazione finanziaria Regione : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – E’ stato rinviato alla seduta di martedì 22 ottobre, alle 16, il dibattito all’Ars sulla situazione finanziaria della Regione. Oggi Sala d’Ercole ha discusso interrogazioni e interpellanze della rubrica Istruzione e Formazione. In Aula era presente l’assessore al ramo Roberto Lagalla. L'articolo Sicilia: Ars, martedì dibattito su situazione finanziaria Regione sembra essere il ...

Sicilia : ddl zone franche montane all’Ars - Ragusa (FI) ‘facciamo nostro appello Comuni’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – “Facendo nostro l’appello dei 132 comuni montani in grande sofferenza economica e sociale, annuncio che in commissione Attività produttive il disegno di legge sull’istituzione delle zone franche montane (Zfm) è stato incardinato e pronto per essere trattato. Noi come Commissione siamo pronti per fare il nostro lavoro”. Lo ha detto il presidente della III Commissione Ars Orazio ...

Sicilia : deputati per un giorno - gli studenti all’Ars : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – #Giovanistituzioni”, la manifestazione che ha consentito agli alunni di numerose scolaresche Siciliane di vestire i panni dei deputati per un giorno, arriva alla fase finale all’Ars, con la presentazione alla stampa e ad una rappresentanza di scuole isolane della ‘Gazzetta Ufficiale delle Giovani Istituzioni”, la raccolta dei disegni di legge presentati, discussi e votati dagli ...

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – Claudio Fava è il nuovo presidente del gruppo Misto all'Assemblea regionale Siciliana. Succede a Danilo Lo Giudice che da oggi è formalmente transitato nel gruppo parlamentare UDC-Sicilia Vera.

Banche : ‘governo tuteli occupazione in Sicilia’ - Pd presenta odg all’Ars : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Bisogna scongiurare che le scelte di riorganizzazione aziendale degli istituti di credito Carige, Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi possano determinare il ridimensionamento dell’occupazione del settore in Sicilia”. Lo prevede un ordine del giorno presentato dal Pd all’Ars nel quale si chiede l’impegno del governo regionale per “salvaguardare i livelli ...

Sicilia : ‘disaster manager’ nei Comuni - ddl Diventeràbellissima all’Ars : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – L’istituzione obbligatoria, in tutti i Comuni Siciliani, della figura del ‘disaster manager’. E’ quanto prevede un disegno di legge a firma del capogruppo di Diventeràbellissima all’Ars Alessandro Aricò annunciato oggi durante il suo intervento in Aula per commemorare il tragico alluvione di dieci anni fa a Giampilieri e Scaletta Zanclea. “Si tratterebbe di un esperto ...

Sicilia : Lupo (Pd) - 'istituire commissione Ars su contratti derivati' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Ho chiesto al presidente Miccichè l’istituzione di una commissione d’indagine dell’Ars che faccia chiarezza sulla vicenda dei contratti 'derivati' sottoscritti dalla Regione Sicilia tra il 2005-2006, anche a seguito delle anomalie denunciate in merito dal vicepresident