Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) Dopo aver sondato il terreno per un paio d'anni con lanci sporadici,“osa fare il salto”, come recita lo slogan della casa cinese, e si presenta sul mercato europeo con tre modelli che puntano a quella vasta quota che va sotto la denominazione di ‘fascia media' e che comprende i giovani e i giovanissimi, una certa fetta di pubblico femminile e chiunque non abbia intenzione di spendere una fortuna per uno smartphone senza rinunciare a prestazioni da alta gamma. Il che si traduce in batteria capiente, ma soprattutto ricarica ultraveloce; display con notch per la fotocamera ridotto al minimo e un processore in grado si sostenere sessioni di gioco intense. X2, X2 Pro e 5 Pro, i tre modelli presentati a Madrid da, soddisfano queste esigenze in varie declinazioni di clientela, ma soprattutto di prezzo. Abbiamo chiesto a Levi Lee, direttore per l', qual è la filosofia ...

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: 'Siamo venuti per conquistare l'Europa'. Il debutto di #Realme in Italia #RealmeX2Pro #realme5pro #RealmeX2 #realmecome… - radioitaliacina : RT @Agenzia_Italia: 'Siamo venuti per conquistare l'Europa'. Il debutto di #Realme in Italia #RealmeX2Pro #realme5pro #RealmeX2 #realmecome… - Agenzia_Italia : 'Siamo venuti per conquistare l'Europa'. Il debutto di #Realme in Italia #RealmeX2Pro #realme5pro #RealmeX2… -