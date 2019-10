Seminiamo il caos in Postal 4 | No Regerts | disponibile da ora in accesso anticipato su

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019)2 è piuttosto popolare ma, sfortunatamente, la serie non è più stata così grande dopo questo gioco.3 è stato estremamente deludente e negli ultimi anni abbiamo visto solo un'espansione per2 e un remake del primo gioco della serie. Ora, Running With Scissors ha finalmente rivelato i suoi piani per portare avanti la serie con4: No, che è stato sia annunciato che pubblicato su Steam Early Access.Questo nuovo gioco non nasconde la sua chiara ispirazione e legami con2, il che ha senso poiché3 non è stato ben accolto. Secondo il fondatore e CEO di Running With Scissors,4: Noè stato effettivamente lanciato in Early Access, quindi lo sviluppatore riceverà feedback dalla community per non ripetere gli errori precedenti.4: Nosegue le vicende delDude e Champ intrappolati in una cittadina chiamata ...