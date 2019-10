Sarà Zoe Kravitz la Catwoman in The Batman con Robert Pattinson

Zoë Kravitz - che Sarà Catwoman in «The Batman» : Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Zoe Kravitz al Met Gala 2018Al provino si sono presentate in molte: da Ana de Armas a Ella Balinska, da Eiza Gonzalez alla stessa Zoë Kravitz che, alla fine, è stata scelta per interpretare il ...

Lauren Graham torna in tv - Sarà nel cast della nuova serie Zoey's Extraordinary Playlist : Lauren Graham si prepara per tornare in tv e per farlo sceglie la conosciuta formula del dramedy, quel mix tra commedia e dramma capace di far ridere e commuovere nell'arco di 40 minuti e la conosciuta famiglia di NBC.L'ex Lorelai di Una Mamma per Amica e l'ex protagonista di Parenthood entra nel cast di Zoey's Extraordinary Playlist una curiosa serie tv di NBC in arrivo nel 2020 di cui, per qualche strano gioco della rete, è possibile vedere ...