San Siro | ok “condizionato” ai progetti per il nuovo stadio

San Siro - la nuova ipotesi : conservare parte del Meazza a fianco del nuovo impianto. Così i club sperano di convincere la politica : conservare una parte del vecchio San Siro, magari per costruirci all’interno un centro commerciale o per ristrutturarlo e farlo diventare un secondo stadio per le squadre femminili e per ospitare altri eventi. È l’intervento che Milan e Inter stanno pensando di chiedere a Populous e Manica-Sportium, i due studi firmatari dei progetti per un nuovo stadio a San Siro. Lo rivelano il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, ...

La Lega presenta un piano per San Siro : «Il terzo anello diventi galleria panoramica» : La Lega al Comune di Milano presenta la sua “terza via” per lo stadio di San Siro, che si basa sullo studio realizzato dall’ingegnere Riccardo Aceti, docente di Tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano. La proposta è quella di trasformare il terzo anello del Meazza in una galleria panoramica che potrà essere utilizzata in […] L'articolo La Lega presenta un piano per San Siro: «Il terzo anello diventi galleria ...

Inter e Milan valutano idee per “salvare” San Siro : Milan e Inter potrebbero decidere di lasciare qualcosa di più di una traccia del “Meazza”, all’Interno del progetto del nuovo stadio. I due club Milanesi, scrive “Il Corriere della Sera”, stanno infatti pensando di “correggere” i concept presentati dai due studi di architettura in gara per far sì che il tempio Milanese del calcio lasci […] L'articolo Inter e Milan valutano idee per “salvare” San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Nuovo San Siro - oltre 1 milione di risposte dei tifosi al sondaggio : A una settimana dal lancio del questionario su www.Nuovostadiomilano.com relativo al progetto per il Nuovo impianto e per la riqualificazione dell’area di San Siro, è stata superata quota 1 milione di risposte. Circa 40.000 utenti unici e oltre 68.000 suggerimenti raccolti tramite domande aperte testimoniano la straordinaria partecipazione di cittadini e tifosi a un progetto […] L'articolo Nuovo San Siro, oltre 1 milione di risposte dei ...

San Siro - la procura di Milano indaga sulla sicurezza dei parapetti dopo caduta tifoso : Un tifoso dell’Atalanta, lo scorso 1 ottobre durante la partita di Champions con Shaktar Donetsk, cadde nel settore arancio per quattro metri e se l’è cavò con alcune ferite. Stava tentando di scavalcare. La procura di Milano ha deciso di indagare per presunte violazioni delle normative in materia di sicurezza, con verifiche sui parapetti ma anche sugli scalini, soprattutto del terzo anello, dello stadio Meazza. Un fascicolo, che a breve verrà ...

L’architetto del Camp Nou : “Ristrutturare San Siro si può. Gli stadi hanno un’anima” : Tuttosport intervista Joan Pascual. L’architetto catalano ha appena presentato al Barcellona, in collaborazione con lo studio giapponese Nikken Sekkei, un progetto di ristrutturazione del Camp Nou. Un progetto che prevede che il Barcellona non salti un match in casa. Non si deve buttare giù tutto e ricostruire, sostiene Pascual, perché gli stadi hanno un’anima. O meglio, “non tutti ne hanno una, ma ci sono casi speciali. Nel ...

Meazza modello Highbury - la proposta “San Siro : NExt” : Evitare l’abbattimento di San Siro e riqualificare lo stadio “Giuseppe Meazza” per restituirlo alla città di Milano in una veste tutta nuova. Su queste basi poggia l’idea di “Principioattivo Architecture Group Srl”, studio di progettazione che ha sviluppato negli ultimi giorni un book di analisi e una proposta di rifunzionalizzazione e rigenerazione dell’impianto milanese. «In […] L'articolo Meazza modello Highbury, la proposta “San ...

Il Fatto : abbattere San Siro è un business - consente un’operazione immobiliare da 1 - 2 miliardi : Il Fatto Quotidiano dedica ampio spazio alla questione stadio San Siro. Due pagine a firma Gianni Barbacetto. Milan e Inter vogliono abbattere il vecchio stadio Meazza e costruirne uno nuovo. Ma la questione, scrive il quotidiano di Travaglio, non è quale progetto, tra i due in ballottaggio, sia più bello, ma il Fatto che, con il calcio, lo stadio che i due club vogliono costruire c’entri ben poco. Un’operazione immobiliare da 1,2 ...

San Siro - le parole di Scaroni e Antonello vanno in una sola direzione : Allo stadio San Siro “siamo affezionati, abbiamo avuto dei grandissimi successi e ci batte il cuore, ma dobbiamo renderci conto che non è più adeguato ai tempi in cui viviamo: dai servizi, alla distanza”. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenendo ai microfoni di Sky TG24. “Negli stadi moderni le aree interne, quelle che vengono dedicate alle hospitality sono mediamente 100 mila metri quadrati, il ...

Verde e viabilità : i dubbi dei residenti sul nuovo San Siro : Non mancano i dubbi dei cittadini del quartiere San Siro per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell’area e del nuovo stadio. Problemi che i residenti hanno esposto nel corso dell’incontro con Inter e Milan avvenuto ieri presso la sede del Municipio 7 a Milano. L’intervento più corposo è stato quello di un comitato di […] L'articolo Verde e viabilità: i dubbi dei residenti sul nuovo San Siro è stato ...

