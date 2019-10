Saluto militare in campo – Uefa apre indagine sul gesto dei giocatori della Turchia

Saluto militare Turchia. Niente finale di Champions ad Istanbul. Quanta ipocrisia : Spostare la finale di Champions da Istanbul come forma di protesta per le operazioni militari turche contro i curdi nelle regioni di confine con la Siria. A scatenare l'ira mediatica e social contro Istanbul la clamorosa esultanza della nazionale ottomana i cui atleti salutano sull'attenti le truppe al fronte. Un sostegno esplicito alle iniziative di Erdogan che è passato, in pochi giorni, dal ruolo lautamente pagato dall'Unione europea di ...

Siria - i calciatori turchi esultano ancora con il Saluto militare pro-Erdogan. St. Pauli licenzia Sahin : “Incompatibile con i valori del club” : Fischi, tanto agonismo in campo, il gesto del saluto militare dei calciatori turchi al gol del pareggio, striscioni pro-curdi ma nessun incidente. La sfida tra Francia a turchia allo stadio Saint Denis valida per la qualificazione a Euro 2020 è finita 1-1 con reti di Giroud e Ayhan. Ma oltre al campo – le due squadre restano al comando del gruppo H a pari merito con 19 punti – la partita assume un significato nel contesto ...

I giocatori della Turchia fanno il Saluto militare dopo il gol del pareggio con la Francia : Nuovo saluto militare per i calciatori turchi. Al momento del pareggio contro la Francia (1-1) allo Stade de France, alle porte di Parigi, diversi giocatori della nazionale di Ankara hanno ripetuto il controverso gesto, omaggio ai soldati turchi impegnati nell’offensiva contro i curdi in Siria. Nell’immagine che ora impazza sui social network, almeno sette giocatori della mezzaluna si sono riuniti vicino al palo del corner posando ...

Demiral - Saluto militare Francia-Turchia/ Video - Calhanoglu "Siamo turchi al 100%" : Demiral, saluto militare in Francia-turchia. Il commento di Calhanoglu: "Siamo sempre con la nostra nazione al 100%". E' polemica

Mondiali Ginnastica – Ibrahim Colak fa il Saluto del militare sul podio : la Fig in confusione [VIDEO] : Ibrahim Colak fa il saluto del militare: ginnasta turco si schiera dalla parte delle forze armate del suo paese, la Fig in confusione Fa tanto discutere in questi giorni la situazione tra Turchia e Siria: le forze armate sono intervenute da giorni e sta creando diverse polemiche. C’è chi, però, ha deciso di schierarzi a favore delle forze armate turche: dopo i calciatori della Nazionale turca e altri atleti, ieri è stato il turno del ...

La Uefa pronta a intervenire sul Saluto militare della Nazionale turca : Dopo le polemiche scatenate dal saluto militare della Nazionale turca in occasione del gol segnato contro l’Albania, l’Uefa minaccia di esaminare la situazione e prendere provvedimenti. Da Nyon fanno sapere: “Stiamo valutando la situazione per un gesto che potrebbe sembrare una provocazione” Intanto, cresce l’allerta per la partita Francia-Turchia, che si giocherà domani allo Stade de France. Non solo esiste ...

Saluto militare della nazionale turca - Uefa : "Sembra una provocazione" : “Personalmente non ho visto quel gesto, che comunque potrebbe sembrare una provocazione. Il regolamento vieta riferimenti politici e anche religiosi? Sì, e posso garantire che esamineremo questa situazione. Fatemi controllare”.A dirlo è il capo ufficio stampa dell’Uefa, Philip Townsend, commentando il Saluto militare, fatto sul campo dai giocatori della Turchia dopo il match vinto contro l’Albania, a ...

Guerra in Siria - i calciatori turchi festeggiano la vittoria con il Saluto militare pro Erdogan : Il calcio turco sostiene l’attacco in Siria. Almeno i membri della nazionale che hanno festeggiato la vittoria contro l’Albania, nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, schierandosi sull’attenti e facendo un saluto militare davanti alla loro tifoseria subito dopo il gol decisivo segnato da Tosun al 90esimo. Il gesto dei padroni di casa non è passato inosservato, così come il suo messaggio: la squadra di ...

Saluto militare e bandiere della Turchia - i tifosi della Roma attaccano Under : “Qua non sopportiamo assassini” : Sta facendo molto rumore il post su Twitter pubblicato dall’attaccante della Roma Cenzig Under, tra l’altro pronto al rientro dopo lo stop per infortunio. Il calciatore ha pubblicato una foto con lui che esulta con la maglia della Roma ed il Saluto militare. A corredo, le bandiere della Turchia. Sui social scattano le polemiche di tifosi e non per un messaggio interpretato come sostegno all’esercito turco impegnato nei ...