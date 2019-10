Salute | un italiano su 10 “non ha risorse per garantirsi una corretta alimentazione”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Piu’ di unsu dieci non haadeguate perunae sana alimentazione, una delle situazioni peggiori all’interno dell’Unione Europa“: è quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Eurostat diffusa in occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao in tutto il mondo il 16 Ottobre. “L’11% della popolazione italiana – sottolinea la Coldiretti – non puo’ permettersi un pasto adeguato almeno ogni due giorni con proteine della carne, del pesce o equivalente vegetariano. In Europa– precisa la Coldiretti –la percentuale media scende all’8% ma stanno peggio dell’Italia solo Grecia (12%), Lettonia (12%), Ungheria (12%) Romania (16%) e Bulgaria (31%). Un paradosso – denuncia la Coldiretti – se si considera che in Italia sono finiti nel bidone alimenti e bevande per un valore annuale di 16 miliardi di ...

MinisteroSalute : Il Ministro @robersperanza: “Priorità assoluta abolire #superticket entro il 2020. È un balzello ingiusto di 10 eur… - AngeloTofalo : Questa notte l’@ItalianAirForce ha effettuato un trasporto sanitario urgente di un bambino italiano di soli 2 mesi… - lofioramonti : Congratulazioni al Prof. Ricciardi, lo scienziato italiano alla guida del 'mission board' che indicherà le strategi… -