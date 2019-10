Rugby | Mondiali 2019 | il borsino delle favorite dopo la prima fase All Blacks in pole

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) In Giappone è il momento di fare sul serio. Messa in soffitta laa gironi, superate lemiche sul tifone Hagibis, da sabato mattina prossimo inizieranno i quarti di finale e non ci sarà più spazio per errori. Le otto formazioni qualificate saranno impegnate fin da subito in sfide da dentro o fuori, con chi vince che continua il sogno, mentre chi perde non ha più prove d’appello. Ma,laa gironi, chi appare favorita per il titolo e chi potrebbe essere un’outsider di lusso? Stiliamo una classificala. All. La Nuova Zelanda era la favorita della vigilia, come le capita praticamente a ogniWorld Cup, elaa gironi le cose sono cambiate di poco. Ha messo velocemente via le pratiche Canada e Namibia, ha vinto il big match contro il Sudafrica e a causa del tifone che ha annullato la sua partita con ...

nuova_venezia : Mondiali rugby, partita annullata per il tifone: i giocatori canadesi ripuliscono le strade - mattinodipadova : Mondiali rugby, partita annullata per il tifone: i giocatori canadesi ripuliscono le strade - tribuna_treviso : Mondiali rugby, partita annullata per il tifone: i giocatori canadesi ripuliscono le strade -