Rotondi | Conte democristiani? Prima volta che Premier rivendica e non esorcizza cultura

Per Rotondi ci sono 12 grillini che non voteranno la fiducia a Conte : “Ci sono 12 grillini ‘in sonno' che voteranno no alla fiducia. Questa è la sostanza. Non posso provarlo ma questo è lo schema su cui stanno lavorando”. Gianfranco Rotondi, deputato di FI di estrazione democristiana, guarda già oltre la crisi, al governo che dovrà prendere il posto di quello gialloverde e, interpellato dall'AGI, ritiene di avere più di un indizio su un'operazione del leader leghista tesa a far naufragare in Parlamento la nascita ...