Ronaldo si celebra sui social per i suoi 700 gol

Cristiano Ronaldo celebra le sue reti centenarie : “Orgoglioso” [VIDEO] : Il suo gol non è bastato ad evitare la sconfitta contro l’Ucraina, ma è entrato ugualmente nella storia per essere il numero 700 della sua carriera. Parliamo, ovviamente, di Cristiano Ronaldo. Ennesimo record per il portoghese, che ha voluto autocelebrarsi su Instagram postando un messaggio.“Orgoglioso di aver fatto il gol numero 700 della mia carriera”. A questo, Ronaldo ha corredato un VIDEO con le sue reti centenarie. Oltre al ...

Juventus - la Uefa celebra il poker di Cristiano Ronaldo in Nazionale : 'Ennesimo record' : La stagione per Cristiano Ronaldo è sicuramente partita alla grande: le difficoltà incontrate dal portoghese nello scorso anno, soprattutto nella fase iniziale quando aveva dovuto adattarsi al campionato italiano, sono oramai un ricordo e l'impatto decisivo avuto in questo inizio stagione sia nel campionato italiano che in Nazionale ne è la dimostrazione. Ad esempio nella prima giornata di Serie A, gli è stato annullato un gol in fuorigioco ...