Roma | sfratto al Nuovo Cinema Palazzo Ma attivisti rompono i sigilli e rientrano

Fonte : ilsussidiario

(Di martedì 15 ottobre 2019)al, nel quartiere di San Lorenzo. Ma gli. La battaglia legale prosegue...

matteosalvinimi : È ancora più importante essere in piazza a Roma il 19 ottobre per mandare l’avviso di sfratto a questi traditori, s… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Roma, sfratto esecutivo all'ex Cinema Palazzo: sigilli alle porte d'ingresso L'ex cinema in piazza dei Sanniti, nel cu… - Useppe00 : RT @zeropregi: Stanno sgomberando il Cinema Palazzo a Roma. Sfratto eseguito e ora stanno saldando i portoni. -