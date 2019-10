Roma | Renzi | ‘se c’è persona che ha fallito come sindaco è Raggi’

Alleati coltelli : su Quota 100 e Roma è resa dei conti tra renziani e M5s : Alleati di governo ma a dir poco distanti nelle polemiche giornaliere: tra Italia Viva e Movimento 5 stelle sono "botte da...

Roma : Renzi - ‘via Raggi - altro che continui suo lavoro…’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Penso che ha ragione il nostro Luciano Nobili quando chiede le dimissioni di Virginia Raggi. altro che farle continuare il lavoro, come vorrebbe qualche nostro amico”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Roma: Renzi, ‘via Raggi, altro che continui suo lavoro…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Renzi saccheggia il Pd - altri due "acquisti" a Roma : ecco chi entra in Italia Viva : Si teme una vera e propria slavina nel Pd verso Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. A Roma, in una sala gremita al Teatro Adriano si è visto l'inizio della valanga che rischia di travolgere Nicola Zingaretti, con Athos De Luca e Luca Di Egidio. Il primo, riporta il Tempo, è un nome storico del

Iv : debutto a Roma partito Renzi - no alleanza con M5S e Raggi nel mirino/Adnkronos : Roma, 12 ott. (Adnkronos) – debutto di Italia Viva a Roma, stamattina al cinema Adriano, con i ‘padroni di casa’ Roberto Giachetti e Luciano Nobili insieme a Maria Elena Boschi e Ettore Rosato. La sala da circa 200 posti è piena. “Non siamo un partitino”, scandisce Nobili. “Rimbocchiamoci le maniche, perché la prossima volta una sala come questa deve essere troppo piccola per noi”, aggiunge Boschi. ...

Iv : debutto a Roma partito Renzi - no alleanza con M5S e Raggi nel mirino/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Oltre al no ad un’alleanza organica con i 5 Stelle, nel debutto Romano di Italia Viva si parla molto anche di Virginia Raggi. “Quando ieri sera Zingaretti in tv ha detto che la Raggi non si deve dimettere, ci ha fatto un regalo inaspettato per la presentazione di Italia Viva proprio qui a Roma. Va bene le alleanze per le regionali, va bene tutto, ma la Raggi… come si fa?”, dice Nobili a margine ...

Roma - si indaga su mancata raccolta differenziata nei negozi : Roma, 9 ott. (Adnkronos) - La Procura di Roma indaga sulla mancata raccolta differenziata dei rifiuti derivante dalle attività commerciali da parte di una società appaltatrice. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo che dovrà accertare se si possa ipotizzare una truffa ai d

AMA. Il piano per la differenziata a Roma va avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

Baglio-Zannola : da rifiuti zero a ‘rifiuti dappertutto’ - fatta retRomarcia anche su differenziata : Roma – “Tre anni e mezzo buttati a spiegare alla citta’ la strategia del ‘riuso e del riciclo’ con il risultato di non aver incentivato nell’uno nell’altro. L’amministrazione Raggi e’ passata dalla promessa rifiuti zero alla nuova realta’ ‘rifiuti dappertutto’. Il nuovo amministratore unico di Ama Stefano Zaghis come ha fatto ingresso nella sede di Ama ha immediatamente ...

Spazzatura a Roma - raccolta rifiuti porta a porta/ Iene indagano sulla differenziata : Spazzatura a Roma, la raccolta differenziata porta a porta nei negozi del Centro sembra essersi rivelata un flop. L'inchiesta de 'Le Iene Show'.

Emilia Romagna : Renzi - ‘sostegno a Bonaccini - vedremo se presentare liste’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – In Emilia Romagna Italia Viva non pensava di presentare sue liste, “molti ce lo stanno chiedendo, discuteremo e decideremo insieme, Certo è che il mio amico fraterno Stefano Bonaccini si merita tutto il supporto possibile, vediamo se attraverso le liste”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘In mezz’ora’ di Lucia Annunziata su Raitre. L'articolo Emilia Romagna: Renzi, ...

Roma-Cagliari - Fonseca : “Scelte obbligate - out anche Florenzi. Pressione? Chi non la sopporta coltivi patate” : Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari di domani e sugli infortuni che rendono le scelte di formazione praticamente obbligate: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che viene da una serie di risultati positivi. Noi veniamo da un periodo complicato, con pochissimo tempo per ...

