Roma | Raggi contestata dai disabili | “Sindaca ci prendi solo per il c…”

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Spero che la Raggi si dimetta domattina. Se c'è una persona che ha fallito come sindaco è la Raggi". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.

Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Incredibile ma vero: nella folla che ha vergognosamente aggredito Filippo Roma delle Iene non c'erano solo attivisti M5S ma anche una consigliera comunale di Roma. Un comportamento ignobile per chi ha un incarico istituzionale. Sarebbe giusto si dimettesse, insieme alla Raggi". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia viva.

Virginia Raggi - il Pd Romano si agita dopo le parole di Zingaretti sulle non-dimissioni della sindaca. E c’è il caso del segretario cittadino : Il mezzo passo indietro c’è stato, ma le acque nel Pd romano (e non solo) sono ancora agitate. Due semplici frasi come “a Roma stiamo all’opposizione” e “no a un altro sindaco come Raggi” rappresentano il tentativo operato lunedì mattina da Nicola Zingaretti di mettere una pezza al pasticcio combinato venerdì sera, quando alla trasmissione Otto e Mezzo di La7 dal segretario nazionale dem (e presidente della Regione Lazio) si è lasciato scappare ...

Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Penso che il Pd debba correttamente rivendicare la propria netta opposizione alla sindaca Raggi e rivendicare l'assolutà necessità di favorire un cambio, il prima possibile. Alleanza o non alleanza con il M5S, la situazione di Roma è penosa e non più accettabile". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.

Nicola Zingaretti chiude a Virginia Raggi : "Non la sosteniamo - Roma in declino" : Pronto a tutto, Nicola Zingaretti, il segretario del Pd che continua ad invocare un'alleanza strutturale col M5s in chiave anti-Salvini. Pronto a ricevere sonori schiaffoni da Luigi Di Maio, che ha replicato spiegando come la questione, ad ora, non sia all'ordine del giorno. Pronto a tutto ma non a

Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Penso che ha ragione il nostro Luciano Nobili quando chiede le dimissioni di Virginia Raggi. altro che farle continuare il lavoro, come vorrebbe qualche nostro amico". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

Pd - Romano : “Virginia Raggi dice che continuerà a dare fastidio? Spero di no - è un pessimo sindaco”. E ironizza su Italia Viva : “Italia 5 Stelle? Ci sono stati episodi veramente pessimi, come l’aggressione a Filippo Roma delle Iene. Èun episodio che dobbiamo stigmatizzare, perché sono sempre segnali bruttissimi quelli per cui un giornalista di qualsiasi testata viene insultato e minacciato. Sono cose inaccettabili. Faccio un appello a Di Maio e a Raggi: diano una prova di maturità, condannando quell’episodio, perché è un’aggressione orrenda che ...

Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Altro che secondo mandato, il peggior sindaco della storia di Roma dovrebbe dimettersi subito. Sostenere il contrario, come ha fatto Zingaretti, è molto grave. La scusa che deve restare sennò vince Salvini è assurda. Ormai in questo Paese non si può più fare un'elezione. Basta!". Lo dice Carlo Calenda in un'intervista a Repubblica. "L'apertura a Raggi -insiste- è ...

Parapiglia tra militanti e giornalisti a Italia 5 stelle a Napoli all'arrivo di Virginia Raggi. La sindaca di Roma è stata subito fermata da decine di giornalisti e Attivisti, con i secondi che tentavano di impedire ai primi di fare domande con cori di sostegno alla sindaca e insulti stampa. "Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi" ha detto Raggi ma la situazione è precipitata all'arrivo di Filippo Roma delle Iene.

Caos a Napoli a Italia 5 Stelle all'arrivo di Virginia Raggi. «Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi», ha detto il sindaco ma la situazione è...