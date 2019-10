Ritirato il farmaco anti-ulcera Omeprazolo L’Aifa | “In due lotti c’è presenza di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) CinquedelSandoz BV da 40 mg sono stati ritirati dal mercato. La decisione dell’Agenzia italiana delè stata dettata dalladi precipitato in due, una parte solida insomma. Un elemento, precisa l’Aifa, che non deve destare preoccupazione. Tuttavia, in via precauzionale, la soluzione per infusione, venduta in 5 flaconcini da 10 ml, del medicinale della Sandoz non sarà più in commercio. L’fa parte della classe terapeutica dei farmaci inibitori della pompa protonica e viene utilizzato per trattare le ulcere, reflusso gastroesofageo o tutti i disturbi caratterizzati dall’eccessiva produzione di acidi gastrici. L’Agenzia delha diffuso il numero deida ritirare dal commercio: HX7523 con scadenza 10/2019, JC5162 con scadenza 10/2019, JC5166 con scadenza 11/2019, JU1484 con scadenza 01/2021 e ...

