Riciclaggio | indagato ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) L'ex leader degli industrialinidalla Procura di Caltanissetta con l'accusa di. Avrebbe creato, forse per pagare mazzette o per operazioni tutte da chiarire, una contabilità parallela con fondi neri, le cui tracce sono state trovate in una pen drive.

repubblica : Oggi su Rep: ???? A Caltanissetta nuova inchiesta su Montante: ora è indagato per riciclaggio [dal nostro inviato SAL… - paola124291 : RT @CavaleraDaniele: PRATO, SETTIMA CITTÀ PER RICICLAGGIO, SPACCIO, SCIPPI E AGGRESSIONI Non ci si fa mancare nulla e le denunce per questi… - HakulinenMaria : RT @petergomezblog: Caltanissetta, nuova inchiesta su Antonello Montante: è indagato per riciclaggio -