Ricerca | Relazione Cnr | sale a 1 | 4% spesa Pil**

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) (Adnkronos) – Negli ultimi anni, l’Italia investe di più nella ricerca. Migliora il rapporto fraper la ricerca e Pil cheall’1,4% del prodotto interno lordo rispetto all’1% del 2000. L’incremento registrato al 2016 è stato possibile “anche grazie al l’interruzione del trend di diminuzione degli stanziamenti pubblici”. è quanto emerge dal Rapporto sulla Ricerca e l’Innovazione presentato oggi nella sede del Cnr ,a Roma, alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei ministri dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, dell’Innovazione, Paola Pisano, e della Famiglia, Elena Bonetti.L'articoloCnr,a 1,4%CalcioWeb.

Palazzo_Chigi : Intervento del Presidente @GiuseppeConteIT alla presentazione della 'Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Ita… - Franco27649790 : RT @Palazzo_Chigi: Intervento del Presidente @GiuseppeConteIT alla presentazione della 'Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia'… - AristarcoScann1 : RT @Palazzo_Chigi: Intervento del Presidente @GiuseppeConteIT alla presentazione della 'Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia'… -