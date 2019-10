Resoconto Temptation Island | finale | Pago e Serena si lasciano | le altre due coppie no

Resoconto Temptation Island del 7 ottobre : Alex fugge ma cambia idea - Pago rivede Serena : È andata in onda ieri 7 ottobre su Canale 5 la quinta e penultima puntata di Temptation Island Vip 2, durante le quale le ultime tre coppie hanno confermato dubbi e problemi. Non ne sono certo rimasti esclusi Serena Enardu e Pago, soprattutto a causa della vicinanza di lei con il tentatore Alessandro. Il weekend da sogno ha confermato le perplessità della ex tronista di Uomini e donne, riportate poi alla ribalta nel falò di confronto con Pago, ...

Resoconto Temptation Island - quarta puntata : Anna è furiosa ma alla fine perdona Stefano : Anna Pettinelli è stata l'indiscussa protagonista della quarta puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa ieri 30 settembre in prima serata su Canale 5. Oltre ad aver elargito puntualmente i consigli alle sue compagne di avventura, la conduttrice radiofonica è rimasta sconvolta dalle immagini del suo fidanzato Stefano Macchi con la single Cecilia, chiedendo il falò di confronto anticipato. Dopo un duro dibattito, l'esito del faccia a faccia è ...

Resoconto Temptation Island - terza puntata : Nathaly e Ippoliti escono separatamente : È stata una puntata a dir poco spumeggiante quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 hanno seguito ieri 23 settembre su Canale 5. In essa, infatti, una coppia è giunta al capolinea dopo un falò di confronto estremamente duro: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lanciati diverse accuse reciproche, fino a quando entrambi hanno deciso di uscire da soli dal programma. I problemi hanno riguardato anche gli altri protagonisti, a ...

Resoconto Temptation Island - seconda puntata : Sharon perdona 'Er Faina' ed esce con lui : È andata in onda ieri 16 settembre la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Era atteso il falò di confronto tra Damiano 'Er Faina' e Sharon Macrì a causa delle immagini da lui visionate. Il romano non è riuscito a limare la gelosia, chiedendo in piena notte di poter incontrare la fidanzata. Ma l'esito del faccia a faccia non è stato quello da lui desiderato, anche se il successivo ...