Renzi e Salvini in tv a «Porta a porta» Il leghista | «Il 33% degli italiani è con me»

Governo : Nobili - ‘Renzi-Salvini? più equilibrata Italia-Lichtenstein - non c’è partita’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “L’unico problema è che così non c’è gusto. Era quasi più equilibrata #LichtesteinItalia rispetto al confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Non c’è proprio partita.#RenziSalvini #Portaaporta”. Lo scrive su twitter Luciano Nobili di Italia Viva. L'articolo Governo: Nobili, ‘Renzi-Salvini? più equilibrata Italia-Lichtenstein, non c’è partita’ sembra ...

Cosa è successo durante lo scontro in tv Renzi-Salvini : Il duello tv tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il segretario della Lega Matteo Salvini è stato un confronto serrato durato 90 minuti. Tanti i temi toccati: dalla questione migranti alla manovra, passando dal Russiagate. Entrambi alla fine rivendicano la vittoria. "Chi ha assistito ha commentato '2 a 0 per Salvini e palla al centro'", ha detto Salvini. "Lascia giudicare a chi la vedrà", è la replica di Renzi.Continua a leggere

Renzi e Salvini in tv a «Porta a porta» Il leghista : «Genio incompreso». L’ex premier : «Ancora rosichi» : Il leader leghista: «Se Renzi è al 4% e io il 33% evidentemente qualcosa di buono si è fatto». L’ex segretario dem: «Ci dica come ha speso i 49 milioni»

Il duello tv tra Renzi e Salvini Scintille sui 49 milioni «Ci dica come li ha spesi» : Il leader leghista: «Se Renzi è al 4% e io il 33% evidentemente qualcosa di buono si è fatto». L’ex segretario dem: «Ci dica come ha speso i 49 milioni»

Duello in tv tra Renzi-Salvini a 'Porta a Porta' - l'ex premier : 'Ancora rosichi' : Molto intenso il confronto tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini a Porta a Porta: lo scontro politico è stato forte, con accuse reciproche da parte dei due Matteo della politica italiana. Tanti i temi toccati, dalla nascita del governo Conte bis alla questione immigrazione, dall'economia alle tasse. Il programma andrà in onda alle 22:50 dopo la partita della nazionale. Lo scontro politico Molto intenso il confronto tra Salvini e Renzi: il primo ...

Renzi-Salvini in tv - duello su Quota 100 e scintille sui 49 milioni : «Ci dica come li ha spesi» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Renzi-Salvini - duello tv serrato ma vince fair play : Novanta minuti di confronto, come in una partita di calcio, 41 minuti ciascuno piu' quelli per le domande, per un duello senza esclusione di colpi. Matteo Renzi (piu' preparato sui dossier) e Matteo Salvini (piu' sicuro di se') arrivano negli studi Rai di via Teulada e, almeno dal look, sono quasi indistinguibili: entrambi con abito blu e camicia bianca. Ma ad unirli, oltre ai nomi, c'e' questo e poco altro. I toni sono subito alti, con Renzi ...

Matteo vs Matteo - il confronto Renzi - Salvini a Porta a Porta senza diretta : ...

Renzi e Salvini : gli sconfitti che non se ne sono accorti : Vorrebbero farci credere che il faccia a faccia tra Renzi e Salvini nel salotto televisivo di Bruno Vespa sia un appuntamento epico della politica italiana ma da fuori i due sono riconoscibili solo per le sonanti sconfitte che sono riusciti a infliggersi da soli e per il fatto che si ostinino a comportarsi da vincitori.Continua a leggere

**Governo : Salvini ‘vinto 2-0’ - Renzi - ‘lascia stare’ - sfida tv continua su social** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – continua via social la sfida tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, in onda stasera a Porta a Porta e registrata nel tardo pomeriggio. Twitta Salvini: “Con tutta l’umiltà del mondo, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone che hanno assistito al confronto fra me e Renzi hanno commentato ‘2 a 0 per Salvini e palla al centro’. Ora aspetto un bel confronto col signor ...

Il botta e risposta tra Renzi e Salvini a Porta a Porta : Novanta minuti di confronto, come in una partita di calcio, 41 minuti ciascuno più quelli per le domande, per un duello senza esclusione di colpi. Matteo Renzi (più preparato sui dossier) e Matteo Salvini (più sicuro di sè) arrivano negli studi Rai di via Teulada e, almeno dal look, sono quasi indistinguibili: entrambi con abito blu e camicia bianca. Ma ad unirli, oltre ai nomi, c'è questo e poco altro. "Almeno esteticamente ...

Dopo Renzi è il turno di Conte. Salvini vuole un altro duello televisivo : "Quando vuoi, all'ora che vuoi, sul canale che vuoi". Il leader della Lega ha già identificato il prossimo sfidante da portare davanti alle telecamere di una televisione: "Giuseppi". Il nome del Premier Giuseppe Conte, nella ormai famosa storpiatura fatta da Trump su Twitter, è stato pronunciato da Salvini Dopo il botta e risposta con Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Il segretario del Carroccio, dagli studi di Porta a Porta, si è detto ...

Matteo Salvini saluta Renzi e lascia lo studio di Vespa "molto soddisfatto. E ora...". Clamoroso : chi sfida : "Molto soddisfatto". Matteo Salvini lascia gli studi di Porta a porta dopo il (duro) confronto con Matteo Renzi e si dimostra piuttosto sereno sull'esito del confronto tv con il leader di Italia Viva: "Decidete voi chi ha vinto. Io ho ricevuto alcuni messaggi ma sono di parte quelli che scrivono a m

Renzi e Salvini - due complici nemici : Roma. Nel cortile degli studi Rai di Via Teulada, Lucio Presta, Adidas e giubbotto di renna, il manager delle star tv diventato ormai inseparabile da Matteo Renzi, viene raggiunto dall’urlo di una sua collaboratrice: “Lucio vai, sali, sbrigati perché sennò Matteo si perde!”. E Presta, calmissimo: “N