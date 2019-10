Renzi contro Salvini a Porta a Porta Leader di Italia Viva | “Da 27 anni lui solo spot”

Matteo Renzi contro Salvini - la diretta dello scontro a Porta a Porta. : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Giuseppe Conte - prova di forza contro Matteo Renzi : "Quota 100 resta nella manovra" : Giuseppe Conte manterrà Quota 100 nella manovra, perché spiega, "questo è l’indirizzo politico. Si è ragionato sulle finestre di uscita ma nulla è stato ancora deciso. Quota 100 comunque rimane, questo senz'altro". Il presidente del Consiglio è intervenuto a margine della presentazione della relazio

Porta a Porta : stasera 15 ottobre lo scontro Salvini contro Renzi : Alle ore 18 di questa sera, martedì 15 ottobre 2019, verrà registrato il confronto politico televisivo tra Matteo Renzi, leader del neonato partito Italia Viva, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Dopo la partita di calcio dell'Italia, alle ore 22.50 il dibattito andrà in onda su Rai 1 all'interno del programma Porta a Porta, lo storico programma di approfondimento politico condotto e moderato da Bruno Vespa. Un duello televisivo all'ultima ...

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Salvini contro Conte : "Sbanda fra Renzi - americani e spie. La sua parabola è finita" : Nel mirino di Matteo Salvini c’è sempre Giuseppe Conte. “Ha perso il controllo. Lo vedo troppo impegnato a districarsi fra Renzi, gli americani e le spie”. In un’intervista al Mattino, il leader leghista si scaglia contro il premier, che si è detto pronto a riferire al Copasir sulla questione della visita del ministro Usa William Barr a Roma e sul Russiagate. “Conte può andare quando vuole, ...