Razzismo | Infantino Fifa pronta al Daspo a vita in tutto il mondo

Infantino : “Razzismo? Fifa pronta a Daspo a vita nel mondo” : Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – “Chiedo a tutti gli organi di governo del calcio di unirsi a noi e di pensare insieme a modi nuovi, più forti ed efficaci per sradicare il razzismo nel calcio. Come punto di partenza, suggerisco a tutti gli organizzatori di competizioni di mettere in atto regolamenti che prevedono divieti a vita di entrare negli stadi per coloro che sono stati giudicati colpevoli di comportamento razzista ...

Calcio - Malagò : “Razzismo? Parole Infantino importanti. Ma simulazioni peggio dei buuu” : “Nel mondo dello sport e, nel caso specifico del Calcio, ognuno deve fare la propria parte. Se un giocatore si butta in area e fa finta di niente sbaglia: non dico che questo comportamento sia peggiore di chi fa cori razzisti, ma ogni attore protagonista deve fare la sua parte nel modo eticamente migliore”. Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò precisando il suo pensiero sul problema del razzismo nel Calcio, parlando a ...

Da Cané ad Infantino - il Razzismo non può più essere un equivoco : Prima di tutto, facciamo anche noi gli auguri a Faustinho, che proprio in questi giorni ha compiuto ottant’anni, molti dei quali trascorsi fra il Napoli e Napoli. Colpisce, nella recente intervista rilasciata da Cané a Il Giornale, proprio in concomitanza con il suo importante compleanno, il passaggio in cui, a proposito dei cori e dei “buu” da parte dei tifosi nei confronti dei giocatori di colore, lui afferma: “..Non credo che si tratti di ...

Calcio - Gianni Infantino : “Dobbiamo tenere il Razzismo fuori dal calcio e dalla società” : In occasione dei FIFA Football Awards, assegnati questa sera a Milano, ha preso la parola, nel corso della cerimonia, il numero uno del calcio Mondiale, Gianni Infantino, che è tornato a parlare della lotta al razzismo, dopo il nuovo episodio registrato ieri, proprio in Italia. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA. “Ieri abbiamo assistito, nel campionato italiano, ad un nuovo episodio di razzismo. Questo non è più accettabile. ...

Calcio - Gianni Infantino : “L’Italia deve applicare punizioni esemplari per episodi di Razzismo” : Nelle ultime settimane si stanno, purtroppo, moltiplicando gli episodi di razzismo negli stadi italiani. Era successo qualche settimana or sono a Cagliari nei confronti dell’interista Romelu Lukaku (dopo che negli anni scorsi era già successo nello stesso stadio sia con Blaise Matuidi, sia con Moise Kean), quindi nella giornata di ieri è toccato a Dalbert nel corso di Atalanta-Fiorentina, solo per citare i due episodi più eclatanti. Nel ...

Buu a Dalbert - Infantino si indigna. Ma il Razzismo nel calcio italiano non viene punito (Lukaku a Cagliari) : Ancora razzismo sui campi da calcio italiano. Non c’è da meravigliarsi considerate di volta in volta le reazioni dei club interessati, reazioni sempre improntate all’omertà. Oggi a Parma Atalanta-Fiorentina è stata interrotta per 3 minuti a causa degli insulti razzisti della curva bergamasca all’indirizzo del terzino della Fiorentina Dalbert. È giusto partire dalle dichiarazioni di Gasperini, rendono bene l’idea: «I cori ...