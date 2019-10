Raggi | rafforziamo collegamenti in periferia | in arrivo nuovi autobus per Trigoria

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma –in servizio a, nellasud-est di Roma, nel IX Municipio. A presentarli ai cittadini in via Federico Alessandrini la Sindaca di Roma Capitale, Virginia, insieme al presidente Atac Paolo Simioni e al presidente del IX Municipio, Dario D’Innocenti. Sono 15 nuove vetture che andranno a rafforzare anche idae dal Policlinico Campus Biomedico verso il capolinea della metro B Laurentina, nonché quelli tra il nuovo corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta e il quartiere di Spinaceto. “Continua senza sosta il rinnovamento del trasporto pubblico. In questi ultimi mesi ibus che abbiamo messo su strada sono entrati in servizio in tanti quadranti delle periferie migliorando linee,e affidabilità. Andiamo avanti su questa strada: abbiamo appena approvato in Giunta la variazione al bilancio ...