Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Grecia superata agevolmente e qualificazione già in tasca per ”Euro 2020”. L’del c.t. Roberto Mancini ha fatto en plein in questa fase di torneo e stasera affronterà a Vaduz il modestoche è il fanalino di coda del ”Gruppo J” con 2 punti. Better, il noto marchio di scommesse Lottomatica, propone ovviamente una ricca scelta di giocate per questa partita. Per gli azzurri, nonostante il possibile turn over, laè praticamentee la quota è a 1.03. Molto meno probabili quindi il pareggio (17.00) e ladei padroni di casa (40.00). Comunque, nonostante i soli 2 punti in classifica, i 20 gol incassati e i 2 realizzati, iltra le mura amiche non ha ancora subito clamorose imbarcate: un pareggio (1-1 con l’Armenia) e due sconfitte per 0-2 (con Grecia e Finlandia). In lavagna Better, lo stesso ...

CalcioWeb : Quote #Liechtenstein - #Italia, scontata la vittoria azzurra: come puntare - SisalMatchpoint : ??In arrivo un altro set azzurro? ?? La Nazionale??di #Mancini in casa del #Liechtenstein ????: nei 3 precedenti, l'… - infoitsport : Euro 2020, Liechtenstein-Italia: Immobile e Belotti volano nelle quote -