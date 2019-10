Queste nuove offerte telefoniche con rete Vodafone partono da 2 | 99 euro al mese

Google Chrome e Podcast migliorano sensibilmente con Queste nuove funzionalità : Chrome è ora in grado di generare automaticamente descrizioni per le immagini a schermo, migliorando notevolmente i servizi di accessibilità del browser. Anche Podcast si aggiorna, con un tocco di Material Design e con l'aggiunta di qualche voce. L'articolo Google Chrome e Podcast migliorano sensibilmente con queste nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Iliad pronta a installare nuove antenne in Queste cinque città italiane : Iliad continua a rafforzare la propria infrastruttura nel nostro Paese e nelle ultime settimane ha presentato varie richieste per l'installazione di nuovi impianti L'articolo Iliad pronta a installare nuove antenne in queste cinque città italiane proviene da TuttoAndroid.