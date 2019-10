Quanto può salire la sterlina con l’accordo sulla Brexit?

Vitalizi - Gomez : “I parlamentari sono l’unica categoria al mondo che può decidere a Quanto debba ammontare il proprio stipendio” : “A me la cosa che colpisce è che i parlamentari, gran parte dei quali è sicuramente costituita da brave persone, siano l’unica categoria al mondo che può stabilire a quanto debba ammontare il proprio stipendio. E questo è un punto singolare che, secondo me, negli anni ha fatto girare un po’ gli zebedei a un sacco di gente”. sono le parole pronunciate a Non è l’arena (La7) da Peter Gomez, direttore de ...

Lotta all’evasione - in arrivo sconti per chi paga con carta e bancomat : Quanto si può risparmiare : Chi pagherà con carta di credito e bancomat avrà diritto a uno sconto sugli acquisti effettuati: le cifre potrebbero andare dal 2% al 4% della spesa. Il governo sta studiando questo meccanismo da inserire con la prossima legge di Bilancio per contrastare l'evasione. A questo strumento se ne affiancherà un altro: la carta unica.Continua a leggere

Illuminazione pubblica Italia : Quanto costa e come si può risparmiare : Illuminazione pubblica Italia: quanto costa e come si può risparmiare quanto spende l’Italia per l’Illuminazione pubblica? È possibile risparmiare? Ecco cosa dicono gli studi più recenti in merito alla questione. Illuminazione pubblica Italia: quanto spendiamo? Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore l’Italia è il paese che spende di più per l’Illuminazione ...

Evasione - l'ultima trovata del governo giallo-rosso : Quanto puoi risparmiare se paghi con carta di credito : "Stiamo pensando a un intervento radicale in legge di Bilancio, un meccanismo che vada a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica rispetto al contante". Ad annunciare gli incentivi per l'uso delle carte di pagamento è Giuseppe Conte. La formula allo studio prevede che sopra una certa soglia d

Quanto vale Italia Viva - il nuovo partito di Matteo Renzi. E fino a dove può arrivare : Le prime rilevazioni forniscono già un perimetro dentor il quale potrebbe muoversi la nuova creatura dell'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, storia dell'uomo nuovo finito a Vivacchiare nella palude"