Qualificazioni Euro2020 – La Nazionale turca ripete il saluto del soldato | Calhanoglu

Qualificazioni Euro2020 – Anche a Parigi il saluto del soldato : i giocatori della Turchia omaggiano i connazionali impegnati in Siria : I calciatori turchi sempre più vicini alle forze armate del loro paese: Anche a Parigi la Nazionale turca omaggia i connazionali col saluto del soldato Non solo calcio e sport oggi in campo: a Parigi, infatti, si è andato ben oltre la semplice partita di calcio. Ancora una volta, come accaduto ripetutamente negli ultimi giorni, gli atleti turchi hanno reso omaggio ai soldati turchi impegnati nell’offensiva contro i curdi in ...