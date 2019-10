Qualificazioni Euro 2020 – Italia | Mancini ironizza | “record di Pozzo? Preferirei i suoi

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Liechtenstein-Italia 0-5 - cinquina degli azzurri - Mancini eguaglia Pozzo : La Nazionale italiana di Calcio allunga la sua striscia vincente nelle Qualificazioni agli Europei 2020 e conquista l’ottava vittoria in altrettanti incontri nel Gruppo J. Gli azzurri, dopo aver ottenuto il pass nel match dello Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia, hanno superato questa sera a Vaduz il Liechtenstein (fanalino di coda del raggruppamento) con il punteggio di 5-0. Un risultato un po’ bugiardo per quanto si è visto ...

La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle Qualificazioni per gli Europei 2020 : La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein in una partita valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia ha dominato la partita ma è riuscita a chiuderla solamente nella seconda parte del secondo tempo. I gol

Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4 - Qualificazioni Europei 2020 : Romagnoli e Bernardeschi i migliori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4: ITALIA Sirigu 7.5: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore e verso la fine del primo tempo sventa una paio di occasioni potenziali degli avversari, nel secondo tempo copre abilmente sempre su Salanovic. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella ...

Risultati Qualificazioni Euro 2020 – La Finlandia vince e scappa : le classifiche [FOTO] : Risultati qualificazioni Euro 2020 – Tornano in campo le nazionali. Si va verso la chiusura della qualificazioni ad Euro 2020 e alcune selezioni potrebbero strappare il pass già in queste giornate. Tra queste c’è l’Italia, impegnata all’Olimpico di Roma contro la Grecia. Si inizia giovedì per la prima giornata che si chiuderà sabato, nel primo match successo del Cipro contro il Kazakistan, finisce 1-2. Il Belgio ne ...

Liechtenstein - Italia - Qualificazioni Europei 2020 : come vederla in Tv e in Streaming : Nuovo appuntamento con le Qualificazioni degli Europei 2020, stasera gli azzurri sfidano il Liechtenstein a Vaduz.

LIVE Liechtenstein-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : tanti esperimenti per Mancini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dichiarazioni Mancini – Programma, tv e probabili formazioni di Liechtenstein-Italia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Liechtenstein-Italia, ottava giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno fatto percorso netto sinora, con sette vittorie su sette, ed hanno così ottenuto con tre partite di anticipo il pass per la ...

Qualificazioni Euro 2020 - Liechtenstein-Italia live in chiaro : Dove vedere Liechtenstein Italia in Tv e streaming – L’Italia si prepara ad affrontare un’altra gara per le Qualificazioni a EURO 2020, con in tasca il pass per l’EUROpeo. Pass strappato grazie alla vittoria per 2-0 sulla Grecia, che ha permesso di festeggiare con tre turni d’anticipo il traguardo della qualificazione. Il prossimo avversario sarà […] L'articolo Qualificazioni EURO 2020, Liechtenstein-Italia live in chiaro è stato ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : sfida di vertice tra Svezia-Spagna. La Svizzera si gioca la qualificazione con l’Irlanda. Ecco i match di oggi (15 ottobre) : oggi, 15 ottobre, andranno in scena nove match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma la partita Finlandia-Armenia. I padroni di casa sono attualmente alle spalle dell’Italia e per conservare la seconda posizione dovranno ottenere un risultato positivo. In serata, alle ore 20.45, gli altri match. L’Italia giocherà in trasferta sul campo del Liechtenstein. Mancini potrà sfruttare questa occasione per fare ...

