Prostata | da una pianta l’estratto naturale che permette di curarla con la massima

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) In Italia oltre 6 milioni i persone sono stati colpiti da ipertrofia prostatica benigna, e in particolare ad esserne colpito sono fino all’80% degli uomini tra 70 e 80 anni. Solo il 22,4% dei pazienti, però, segue in maniera corretta le terapie per la cura della malattia. La scarsa adesione ai trattamenti è dovuta anche alla sottovalutazione dei sintomi, considerati inevitabili perché legati all’età. Inoltre, molto spesso, il paziente ricorre a un pericoloso “fai da te”; pericoloso perché alcuni sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna sono comuni al cancro della. Le conseguenze possono essere gravi, fino alla ritenzione urinaria acuta e ad un inevitabile ricorso alla chirurgia. Al congresso della Società Italiana di Urologia (SIU), che si chiude oggi a Venezia, sono stati presentati i risultati di uno studio, pubblicato su World Journal of ...

