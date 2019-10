Premio Nobel Tokarczuk | temo l’avanzare dell’autocensura

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La scrittrice polacca Olgaper la letteratura 2018 (ma riconoscimento conferitole lo scorso 10 ottobre), ha espresso forte preoccupazione e timori per casi di auto-censura da parte di scrittori in seguito alla vittoria dei sovranisti di Jaroslaw Kaczynski alle elezioni in Polonia. Il partito di destra governa dal 2015 e si appresta a farlo per altri 4 anni grazie al 45% delle preferenze raccolto a queste ultime elezioni. Numeri che permetteranno al partito "Libertà e giustizia" di mantenere la maggioranza assoluta alla Camera.Intervenuta all'apertura della Fiera del Libro di Francoforte, laha sottolineato: "Il risultato di queste elezioni non mi ha reso felice, ma attendo con ansia la nuova composizione del Parlamento polacco, che ha accolto molte nuove persone. Personalmente sono particolarmente soddisfatta dell'entrata in Parlamento della ...

